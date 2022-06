God of War es el título estrella del mes para PS Plus. | Fuente: Sony

PlayStation ha revelado los nuevos juegos que vendrán ‘gratuitamente’ para todos los suscriptores de PS Plus en el mes de junio.

La lista confirma los rumores de días anteriores y señala que los miembros de PS4 y PS5 podrán disfrutar de ‘God of War’, ‘Naruto to Boruto: Shinobi Striker’ y ‘Nickelodeon All-Star Brawl’. Los juegos podrán ser añadidos a la biblioteca desde el 7 de junio hasta el 4 de julio y solo se necesitará tener una suscripción activa del servicio para jugarlos.

Algo que los jugadores deben tener en cuenta es que, cuando se lance la nueva PS Plus en su región, “estos títulos estarán disponibles como juegos mensuales para todos los miembros, incluidos los del plan PlayStation Plus Essential (que incluye los mismos beneficios que obtienen hoy los miembros de PS Plus)”.

Los juegos gratis de PS Plus de junio 2022

God of War (2018)

El exitoso remake de God of War es uno de los juegos más populares de la consola, pero, si aún no lo pruebas, es el momento perfecto, especialmente con una secuela fechada para el próximo año.

Esta asombrosa reinvención combina todas las características de la icónica serie (peleas épicas contra jefes, combates fluidos y una escala impresionante) y las fusiona con una narrativa poderosa y conmovedora que restablece el mundo de Kratos.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

La franquicia de Naruto nos trae un juego en equipo con 8 ninjas luchando simultáneamente. Los jugadores cooperan como un equipo de cuatro para competir contra otros equipos en línea.

Nickelodeon All-Star Brawl

Los más famosos personajes de series de Nickelodeon como Bob Esponja, Las Tortugas Ninja, The Loud House o Danny Phantom llegan en un videojuego tipo ‘Smash’ para emocionar a sus más arduos seguidores.

Recuerda que solo tienes hasta el lunes 6 de junio para incluir a tu biblioteca FIFA 22, Tribes of Midgard y Curse of the Dead Gods

