La franquicia de videojuegos nació en PS2. | Fuente: PlayStation

God of War es una de las franquicias más importantes de la industria de videojuegos y, tras generar un legado en este mercado, ahora intentará sobresalir en otro: el de las series.

De acuerdo con Deadline, Prime Video está desarrollando una serie live-action de God of War con los creadores de 'The Expanse' y coguionistas de la primera 'Iron Man', Mark Fergus y Hawk Ostby, y el showrunner de 'La rueda del tiempo', Rafe Judkins.

Un buen año para God of War

God of War nació en las primeras PlayStation y brindó acción desenfrenada entre dioses de la mitología griega. Sin embargo, para el juego de 2018, su historia fue profundizada, colocándonos más que a un salvaje dios a un hombre conociendo cómo es la paternidad.

Esta narrativa tendrá su propia secuela este 2022, con el lanzamiento de God of War: Ragnarok, uno de los juegos más esperados del año.

Videojuegos y series

La industria de los videojuegos se ha vuelto más amiga de el de las series en los últimos meses. Solo por el lado de Sony, The Last of Us y Twisted Metal tendrán sus propias adaptaciones live-action.

Amazon Studios ha sido particularmente agresivo en este campo. Tiene la próxima serie de televisión Fallout de Killer Films, protagonizada por Walton Goggins; está desarrollando una adaptación de la serie Mass Effect y acaba de cerrar un acuerdo de primera vista con dj2 Entertainment para desarrollar series de televisión basadas en IP de juegos.

