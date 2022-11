Eric Williams, director de God of War: Ragnarok, quiere desarrollar un nuevo videojuego de Castlevania. | Fuente: Santa Monica Studios/Sony/Konami

God of War: Ragnarok, el más reciente videojuego exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5, ya es todo un éxito. La continuación del reboot/secuela lanzado en 2018 se ha ganado la admiración de la crítica especializada y el público en general, por lo que el director Eric Williams ya quiere emprender su siguiente gran proyecto y de todo Santa Monica Studios. No obstante, desea alejarse de la franquicia para encargarse de la legendaria Castlevania.

En uno de los últimos episodios del podcast Kinda Funny Games, el desarrollador mencionó que le gustaría trabajar en un nuevo videojuego de la saga si es que el estudio o Sony pueden obtener la licencia de Konami. Además, hizo un llamado a los fans de la franquicia protagonizada por los Belmont para que los ayuden a externalizar los derechos para hacerlo realidad.

Los creadores de God of War: Ragnarok quieren hacer un juego de Castlevania

Eric Williams, quien tomó la batuta de Cory Barlog en la transición de la entrega de 2018 a Ragnarok, fue invitado al podcast Kinda Funny Games donde compartió algunas apreciaciones del nuevo título de la franquicia God of War. Durante dicha conversación, el creativo mencionó que ya quiere trabajar en su siguiente gran proyecto, aunque su idea principal puede ser un tanto difícil de conseguir.

“Pueden hacer que suceda. Tienen una audiencia mundial... No sé qué es lo próximo que haré, pero si alguien nos da la licencia de Castlevania, nos encantaría hacerlo”, dijo Williams.

En el pasado, el desarrollador ya había explicado su gran aprecio por la franquicia de Konami. En una entrevista concedida a IGN, Williams mencionó que Castlevania 2: Simon’s Quest de NES es uno de los videojuegos que más lo han inspirado. “La ciudad, el día y la noche, los secretos y la mitología de los monstruos fueron una influencia importante en mi trabajo”, dijo el creativo.

Los otros cuatro títulos que inspiraron al director de God of War: Ragnarok fueron The Legend of Zelda (NES), Punch-Out! (NES), Baseball Stars (NES) y River City Ransom (NES).

God of War: Ragnarok no tendría DLC

En el mismo episodio del podcast, Eric Williams también habló sobre los planes de Santa Monica Studios para desarrollar contenido adicional para God of War: Ragnarok. No obstante, según el creativo, tal parece que la compañía no tiene contemplado hacer esto y se centrará en otros proyectos.

“No sé, el juego ya es muy grande... Creo que hemos puesto todo lo que teníamos, así que no contaría con ello”, dijo Williams cuando se le preguntó por el DLC de este videojuego. God of War: Ragnarok está disponible en PlayStation 5 y PlayStation 4.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.