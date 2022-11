God of War (2018) ya ha vendido más de 23 millones de copias y se consolida como uno de los videojuegos más vendidos de PlayStation. | Fuente: Santa Monica Studios/Sony PlayStation

God of War de 2018, el reboot y a la vez secuela de la trilogía original desarrollada por Santa Monica Studios, ha superado la barrera de las 23 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento original en PS4. Ahora que también está presente en PC vía Steam y Epic Games Store, el videojuego protagonizado por Kratos y su hijo Atreus registró este nuevo hito de ventas a fecha de 30 de septiembre de 2022.

Tal como detalla el último reporte financiero de Sony, el título que comenzó siendo un exclusivo de PlayStation 4 cuando fue estrenado en abril de 2018 registró un incremento de 3,5 millones de copias desde el reporte pasado, el cual se presentó en agosto de 2021 cuando contaba con unas 19,5 millones de copias.

El port para PC y la secuela incrementaron las ventas de God of War

El pasado 14 de enero de 2022, God of War fue adaptado a computadoras y dicha versión comenzó a ser vendida a través de las tiendas digitales de Steam y Epic Games Store. Este título se convirtió rápidamente en el mejor estreno de PlayStation Studios para esta plataforma.

En su reporte financiero, Sony Interactive Entertainment habló sobre las expectativas que tiene para God of War: Ragnarok, la secuela del reboot de 2018 que se estrenará el próximo 9 de noviembre para PlayStation 4 y PlayStation 5. La compañía señaló que espera un éxito similar al de su predecesor tras su lanzamiento y en los meses posteriores a éste según recogen desde Gamespot.

God of War se incluye entre los videojuegos de PlayStation Studios más exitosos en su historia. El videojuego se encuentra por encima de Horizon Zero Dawn que amasa unas 20 millones de copias desde su estreno en 2017, pero es superado por Marvel’s Spider-Man de Insomniac Games que antes del 15 de mayo -fecha de su estreno en PC- ya había colocado unas 33 millones de unidades.

Sobre God of War

Como bien mencionamos, God of War es el reboot/secuela de God of War III lanzado en abril de 2018 como exclusivo de PlayStation 4. Desarrollado por Santa Monica Studios con la dirección de Cory Barlog (God of War II) y publicado por Sony Interactive Entertainment, los eventos del título se sitúan después de la tercera entrega de la trilogía original en un nuevo escenario: la mitología nórdica.

Tras escapar de su supuesta muerte tras acabar con el Olimpo, Kratos huye a las tierras gélidas de Midgard donde forma una nueva familia. Tras la muerte de su nueva pareja, el espartano debe cuidar solo a su hijo Atreus y juntos deberán mejorar su relación para sobrevivir en un mundo repleto de criaturas feroces y enemigos poderosos que preferirían verlos muertos.

