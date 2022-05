Kratos llegó hace poco a la PC y PlayStation tiene más lanzamientos parecidos en sus planes. | Fuente: PlayStation

Sony se ha mostrado optimista con el estado de sus consolas, resaltando el éxito del PlayStation 5 en ventas, solo frenado por la capacidad de producción.

La compañía japonesa también destacó en su informe para accionistas y analistas a la PlayStation 4, que considera tiene un ciclo de vida mucho más sólido que la PlayStation 3.

Sony señaló un buen rendimiento de la PlayStation 5. | Fuente: Sony

A marzo de 2022, Sony contabilizó 84 millones de usuarios de la PlayStation 4.

A por la PC

Sony destacó la PC como uno de los vectores de crecimiento de la compañía.

PlayStation estima US$ 300 millones de ventas en 2022 con títulos como Horizon Zero Down, Days Gone y God of War llevados a la PC.

Sony se acercó a los usuarios de PC en los últimos años. | Fuente: Sony

Sony mostró la proyección de las plataformas en las que lanzará los títulos de sus estudios, con la PC ganando relevancia en 2022 y una ligera apuesta en móviles.

La PC y los celulares tendrán cada vez más protagonismo en sus lanzamientos, según prevé Sony. | Fuente: Sony

Para 2025, ya no encontraríamos títulos para PlayStation 4 mientras que la PC y los móviles representarán cerca de la mitad de los lanzamientos de PlayStation.