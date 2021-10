La compra de Bluepoint se venía rumoreando desde la salida de Demon's Souls Remake. | Fuente: Sony

Sony ha hecho oficial la adquisición del estudio Bluepoint Games para el desarrollo de juegos exclusivos para PlayStation.

Ambas empresas han trabajado en conjunto por años, pero su compra ha sido realizada tras el gran éxito que tuvo el remake de Demon’s Souls para PS5, con 1.4 millones de copias vendidas desde su lanzamiento.

Con la adquisición, Bluepoint está ingresando a la familia PlayStation Studios, para desarrollar juegos solo para sus consolas PS5.

"Con cada uno de sus proyectos, Bluepoint ha mejorado el nivel de las imágenes y la experiencia de juego que distinguen a la consola, y la vasta experiencia del estudio en la construcción de los mundos y la creación de personajes será una gran ventaja para las propiedades futuras de PlayStation Studios", señaló Sony en una entrada de blog.

Un nuevo juego original

Bluepoint Games también ha trabajado en el remakes de Shadow of the Colossus, además de remasterizaciones como Uncharted: The Nathan Drake Collection o Metal Gear Solid HD Collection.

Aunque la compañía es famosa por sus reimaginaciones, Bluepoint Games ha señalado que está trabajando en un nuevo juego “original”, de acuerdo a IGN.

Sin embargo, no hay mayor información al respecto, ni se señala si este título es de una nueva franquicia o de alguna ya consolidada.

