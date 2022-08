Days Gone ya tiene una película live action en desarrollo y estará protagonizada por Sam Hueghan de la serie Outlanders. | Fuente: Netflix/Bend Studio/Sony PlayStation

Days Gone, videojuego desarrollado por Bend Studio (Syphon Filter) y publicado por Sony Interactive Entertainment en 2019 para PS4, será la siguiente franquicia de PlayStation en recibir una película live action. Pese a ser un título divisorio entre los fans de la compañía, una adaptación cinematográfica ya habría sido aprobada y estaría en desarrollo desde hace un tiempo.

El reporte proviene del portal Deadline y, según lo que detalla, Sony Pictures y PlayStation Productions ya estarían trabajando en este videojuego de acción y supervivencia ambientado en medio de un apocalipsis zombie, pese a haber dividido al público y la crítica especializada por su particular historia, temática y jugabilidad, así como por los problemas técnicos que tuvo durante su lanzamiento.

Days Gone a la gran pantalla

En el artículo, el portal señala que el filme estará a cargo de Sheldon Turner, guionista y productor nominado al Óscar por su trabajo en Up in the Air. Además de indicar quién asumirá el el rol de productor general, Deadline también mencionó que Sam Heughan será quien interprete a Deacon St. John -protagonista del videojuego- en la cinta.

El actor escosés reconocido por su papel protagónico en Outlanders es el único miembro del elenco confirmado por el portal. No obstante, en lo que respecta a encargados de la producción del filme, también se reveló que Jennifer Klein será la otra representante de Vendetta Productions que acompañará a Turner mientras que Asad Qizilbash y Carter Swan cumplirán este rol por parte de PlayStation Productions.

Como detalle adicional, el reporte señala que Turner busca preparar un guión que será una “carta de amor” a las películas de motociclistas, una referencia directa a que el protagonista de Days Gone se transportaba por Estados Unidos en este vehículo y formaba parte esencial del gameplay.

Por el momento, la película de Days Gone no tiene una fecha o una ventana aproximada de estreno.

PlayStation y su interés por el cine

En los últimos años, PlayStation ha destinado gran parte de sus esfuerzos a participar en la industria cinematográfica con películas y series basadas en sus exitosas franquicias. La primera en lanzarse fue Uncharted -cinta protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg estrenada en febrero de 2022- y una plétora más de películas está siendo desarrollada actualmente.

En el horizonte, PlayStation Productions contemplará los lanzamientos de las películas de Gran Turismo, Jak & Daxter y Ghost of Tsushima mientras que en el apartado de series, aún tienen nombres como The Last of Us, Twisted Metal, God of War y Horizon.

