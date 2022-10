Herman Hulst, presidente de PlayStation Studios, reveló en una entrevista que los videojuegos exclusivos de PS4 y PS5 tardarán un año en llegar a PC. | Fuente: PlayStation/ÁreaJugones

PlayStation sigue siendo una de las compañías fabricantes de consolas de videojuegos que apuesta por el desarrollo de títulos para un solo jugador que pueden ser disfrutados exclusivamente en sus plataformas. No obstante, debido a los grandes resultados que han obtenido las últimas conversiones de sus obras a PC, la firma estaría pensando en establecer un tiempo específico para su traslado de PS4 y PS5 a computadora.

Tal como comentó Herman Hulst, jefe de PlayStation Studios, en una entrevista concedida al canal de YouTube del francés Julien Chièze, Sony ha confirmado que los videojuegos desarrollados por sus estudios internos que se lancen tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 tardarán por lo menos un año en llegar a PC.

PlayStation cada vez más interesado en PC

Durante una parte de la conversación, Hulst indicó que el proceso para que los videojuegos de PlayStation Studios lleguen a computadoras será mucho más ameno que en casos anteriores. Por ejemplo, si God of War: Ragnarok se lanza en noviembre de 2022, este ansiado videojuego llegaría a PC en noviembre de 2023, siguiendo las indicaciones del ejecutivo.

De este modo, a comparación de títulos que tardaron mucho más en llegar a esta plataforma como God of War (2018), Marvel’s Spider-Man o Horizon Zero Dawn, los futuros estrenos exclusivos de consolas PS4 y PS5 no se harían esperar tanto para los usuarios de PC alrededor del mundo. Por supuesto, siempre y cuando se cumpla lo que Hulst propuso durante la entrevista.

Los juegos como servicio de PlayStation debutarían en PC y consolas a la vez

Del mismo modo, cuando se le preguntó a Hulst por los videojuegos como servicio (Games as a service o GaaS por sus siglas en inglés) que PlayStation está desarrollando, el ejecutivo indicó que estos llegarían simultáneamente a consolas PS4 y PS5 así como a PC. Según un gráfico compartido durante un briefing de la compañía, dos de estos títulos que aún no han sido anunciados oficialmente se estrenarán antes de marzo de 2023.

Uno de los GaaS de Sony PlayStation que serán lanzados entre finales de 2022 e inicios de 2023 sería MLB The Show, la siguiente entrega en la popular franquicia de videojuegos de béisbol de la compañía. Las especulaciones señalan que otro de estos títulos sería el multijugador de The Last of Us: Factions, el cual llegaría como parte del remake de The Last of Us o como un videojuego individual.

