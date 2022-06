Los juegos de PlayStation Plus de julio. | Fuente: PlayStation

PlayStation ya reveló su lista de juegos de libre descarga para los suscriptores de PlayStation Plus Essential, Extra o Deluxe.



Crash Bandicoot 4 a la cabeza

Y hay buenas noticias. Crash Bandicoot 4: It’s About Time llega como el juego principal, llevando a uno de los personajes más queridos de los videojuegos en su más reciente aventura, disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5.

Los jugadores de PlayStation 5 podrán disfrutar Crash Bandicoot 4: It’s About Time en 4K a 60 cuadros por segundo con tiempos de carga más rápidos y audio 3D.

Para quienes buscan una experiencia diferente, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4) ofrece una experiencia de horror cinemático.

El trío de juegos “gratis” es completado por Arcadegeddon (PS4 / PS5), un juego de disparos multijugador cooperativo que ha recibido muy buenas críticas tras ser lanzado en julio de 2021.

¿Desde cuándo podrás descargarlos?

Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan y Arcadegeddon estarán disponibles a partir del 5 de julio.

Esto significa que tendrás hasta el 4 de julio para agregar God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-Star Brawl a tu biblioteca.