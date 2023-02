Horizon Forbidden West, Resident Evil VII Biohazard y The Quarry son algunos de los títulos que se sumarán a PS Plus Extra y Deluxe. | Fuente: PlayStation

PlayStation Plus renueva el catálogo de su plan Extra con una nueva colección de videojuegos en febrero y, sorprendentemente, en ella se incluye uno de los mayores estrenos exclusivos de PS4 y PS5 en 2022. Horizon Forbidden West, título desarrollado por Guerrilla Games y publicado por Sony Interactive Entertainment, encabeza la nueva tanda de obras que los suscriptores del servicio podrán disfrutar este mes de este nivel.

Tal como se reveló en el blog oficial de PlayStation, los usuarios que cuenten con PS Plus Extra y Deluxe podrán descargar este videojuego y doce más en PlayStation 4 y PlayStation 5 a partir del 21 de febrero. A pesar de que solo lleva un año en el mercado, la compañía ha decidido potenciar los tiers más altos de su servicio para el juego en línea con uno de sus títulos más aclamados del año pasado.

Todos los videojuegos de PS Plus Extra en febrero

Si bien no se han revelado los motivos por los que esta obra fue elegida para formar parte de la plétora de videojuegos que se unen en febrero, es bastante probable que Sony tomó esta elección debido a que Horizon: Call of The Mountain, spin-off de la franquicia, también se estrenará este mes como parte de los títulos de lanzamiento de PlayStation VR2. Además, la expansión Burning Shores llegará en abril en exclusiva para PS5.

El resto de los videojuegos que se unirán para los planes Extra y Deluxe de PlayStation Plus en febrero serán los siguientes:

Resident Evil VII Biohazard (PS4)

The Quarry (PS4 y PS5)

Outriders (PS4 y PS5)

Scarlet Nexus (PS4 y PS5)

Borderlands 3 (PS4 y PS5)

Tekken 7 (PS4)

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Earth Defense Force 5 (PS4)

Oninaki (PS4)

Lost Sphear (PS4)

I am Setsuna (PS4)

The Forgotten City (PS4)

Los videojuegos clásicos de PS Plus Deluxe también se renuevan

Además de los videojuegos más contemporáneos que se unen al catálogo de los dos tiers más altos de PlayStation Plus, Sony también ha revelado que una nueva tanda de títulos clásicos se añadirán para los suscriptores del plan Deluxe. En esta ocasión, la compañía ha decidido incluir a dos de los JRPGs más queridos por los jugadores de la primera PlayStation que hasta la fecha siguen siendo muy recordados por sus fanáticos.

Los nuevos videojuegos clásicos que se añaden a PlayStation Plus Deluxe son los siguientes:

The Legend of Dragoon (PS1)

Wild Arms 2 (PS1)

Harvest Moon: Back to Nature (PS1)

Destroy All Humans! (PS2)

