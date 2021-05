La página ya cuenta con casi 20 mil seguidores. | Fuente: Steam

Steam, la tienda más grande de videojuegos digitales para PC, ha abierto una sección especial para PlayStation, celebrando la llegada de sus títulos a computadoras.

Como previa a la inminente llegada de Days Gone a PC el 18 de mayo, PlayStation Studios ya cuenta con su propia página de Steam, el cual ya cuenta con 5 juegos de la historia de la consola.

Antes exclusivos

Este “curator”, nombre que mantiene la página landing personalizada para PlayStation, nos ha revelado que serán 41 contenidos en total los que estarán llegando por ahora, incluidos DLC y más.

"Days Gone" es el juego destacado del portal. | Fuente: Steam

"PlayStation Studios es sede en el desarrollo de los extraordinarios y envolventes juegos de Sony Interactive Entertainment, incluyendo algunos de los títulos más populares y aclamados en la historia del entretenimiento", señala la página.

Por ahora, podemos ver cinco juegos como Horizon Zero Dawn, Helldivers, Predator: Hunting Grounds, Guns Up! y Everybody’s Gone to the Rapture.

Jim Ryan, CEO de la división de juegos PlayStation, ha expresado su interés de llevar más juegos a PC: "Existe la oportunidad de exponer esos grandes juegos a un público más amplio y reconocer los aspectos económicos del desarrollo de juegos, que no siempre son sencillos. El coste de crear juegos aumenta con cada ciclo, ya que el calibre de la propiedad intelectual ha mejorado. Además, nuestra facilidad para ponerlo a disposición de quienes no son propietarios de consolas ha aumentado. Así que es una decisión bastante sencilla para nosotros".

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.