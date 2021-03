El videojuego cuenta con referencias y detalles enmarcadas de la cultura andina precolombina. | Fuente: Sunwolf Entertainment

Este 2021 está lleno de producciones peruanas en la industria de los videojuegos e Imp of the Sun, título que toma referencias de la cultura andina preincaica, ya tiene fecha de lanzamiento en la tienda más importante de PC: Steam.

Imp of the Sun, obra de Sunwolf Entertainment, saldrá a la venta el próximo 30 de junio en la tienda de Valve, donde ya se puede añadir a la lista de deseos.

Se espera que también salga para la Epic Games Store y la consola Nintendo Switch.

¿De qué trata?

El videojuego narra la historia de Nin, un guerrero enviado por el Sol a la Tierra para derrotar a los Cuatro Guardianes corrompidos por la Luna y evitar así el Eclipse Eterno. La travesía de Nin se dará en un mundo semi-abierto que te dará la opción de escoger tu propio camino y construir tu aventura a tu manera.

Imp of the Sun está siendo desarrollado con el motor Unreal Engine 4 de Epic Games y toma grandes referencias de videojuegos clásicos como Castlevania y Metroid.

Su música

El encargado de la música de Imp of the Sun es el peruano Jose Varón, compositor con amplia experiencia en producciones cinematográficas.

"Nuestro objetivo como desarrolladores de Imp of The Sun es llevar referencias de la cultura Peruana y Latinoamericana al resto del mundo” comenta Varón, quien se muestra en un video oficial con los instrumentos utilizados para la producción musical; algunas auténticas réplicas de piezas ancestrales. “Imp of the Sun cuenta con un soundtrack épico ejecutado por una orquesta y enriquecido con el uso de instrumentos pre-incas, otros instrumentos latinos y coros en Quechua, Asháninka y Aymara”.

Requisitos del sistema

Mínimo para PC:

SO: Windows 10

Procesador: Intel Core i5 4460

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GTX 950

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

