Los videojuegos exclusivos y los multiplataformas han hecho grande a la consola. | Fuente: Sony

La PlayStation 4 es una de las consolas más vendidas de la historia, pero, como todo en el mundo de la tecnología, dará pie para una nueva generación: la PlayStation 5. Antes de dar el paso obligatorio, Sony le ha hecho un justo homenaje a la plataforma con un emotivo video con sus más grandes lanzamientos en los últimos 7 años.

A través de su canal de YouTube, la compañía ha lanzado un video llamado “Un segundo con cada juego que definió la PS4”, una recopilación de los mayores éxitos y puntos de quiebre de la consola.

Cada segundo aparecen grandes títulos third y first-party como The Last of Us Parte 2, Marvel's Spider-Man, Days Gone, InFamous Second Son o Resident Evil 7: Biohazard, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Sekiro: Shadows Die Twice y muchos más.

En 7 años de vida, la PS4 se ha convertido en la consola favorita de los jugadores, superando ampliamente a la Xbox One y, en parte, a la Nintendo Switch. ¿Podrá conservar su supremacía con la PS5?

La PS5 se lanzará en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur el 12 de noviembre, mientras que se lanzará en el resto del mundo el 19 de noviembre. La PS5 se venderá al por menor por 499. 99 dólares y la edición digital de PS5 (que no incluye la ranura para discos) tendrá un precio de 399.99 dólares.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.