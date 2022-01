El servicio de Sony puede ser la competencia en el mercado del Xbox Game Pass. | Fuente: Unsplash

Durante los últimos días, un rumor que lleva ya varios meses ha vuelto a tomar fuerza: Spartacus, de PlayStation.

Sony está trabajando, según los informes, en un modelo de suscripción similar al de su competencia, Microsoft, donde pueda combinar el préstamo de juegos con el servicio online y la llegada a nuevas plataformas como PC. ¿De qué se trata puntualmente?

¿Qué es Spartacus?

De acuerdo con Bloomberg, el nombre clave Spartacus quiere unir dos de los servicios ya conocidos de PlayStation para PS4 y PS5.

El primero es PlayStation Plus, el servicio que permite a los jugadores jugar online, además que te brinda 3 juegos mensualmente, a un precio de 60 dólares anuales. El segundo es PS Now, un servicio en la nube que permite tener el acceso a un gran catálogo de juegos por streaming, pero que lastimosamente no está en todo el mundo.

Spartacus lo que busca es unir ambos servicios en un solo pago, tal como lo hace el Xbox Game Pass, exitoso servicio de Xbox que, por 15 dólares mensuales, te permite tener más de 100 juegos mensuales, incluidos juegos de estreno de la compañía, tanto para tu PC como parta tu consola. Mantiene más de 18 millones de jugadores a la fecha.

Pero el extra que podría hacer que Spartacus domine el mercado está en la retrocompatibilidad. Por el momento, la PS5 solo puede leer juegos físicos de la PS4, mientras que esta consola no podía hacerla con ninguna otra más. Spartacus podría traer la posibilidad de acceder a juegos digitales de todas las consolas de Sony, un deseo máximo para el jugador amante de la empresa. Claro está, eso es un trabajo aún más difícil y que no podría llegar al mercado.

La entrega de Spartacus sería por niveles: el primero sería el PS Now + el PS Plus, el segundo brindaría además una selección de juegos de PS4 y PS5, mientras que el tercero brindaría la retrocompatibilidad.

Phil Spencer, CEO de Xbox, ha aplaudido este rumor. "No quiero que suene como si lo tuviéramos todo resuelto, pero creo que la respuesta correcta es permitir a tus clientes jugar a los juegos que quieran, donde quieran jugarlos, y darles la posibilidad de elegir cómo construir su biblioteca, y ser transparentes con ello sobre cuáles son tus planes en términos de iniciativas para PC y cross-gen".

Se espera que el anuncio se realice en este primer semestre del 2022, con un lanzamiento en el mismo otoño. El tiempo dirá si los rumores son o no ciertos.

