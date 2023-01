PlayStation vuelve a apostar por la realidad virtual. | Fuente: PlayStation

Sony se alista para lanzar PlayStation VR2 este 2023. La segunda generación de dispositivos de realidad virtual (VR) de la compañía japonesa llegará el 22 de febrero.

PlayStation VR2 llegará al mercado y tendrá más de 30 juegos disponibles en sus primeros días, indicó Sony.

En su blog oficial, Sony indicó que aumentará varios títulos a la biblioteca de PlayStation VR2 tras su lanzamiento, particularmente en el primer mes.

“Estamos rastreando más de 30 juegos para la ventana de lanzamiento durante marzo, incluyendo juegos de propiedades intelectuales populares como Horizon Call of the Mountain, No Man’s Sky y Resident Evil Village. Una actualización gratuita de Gran Turismo 7 para PS VR2 también está en camino para el día de lanzamiento”, indicó Sony.

Juegos para PlayStation VR2 en sus primeros días de lanzamiento

Esta es la lista de juegos que estarán disponible en el lanzamiento el 22 de febrero o en el mes posterior. Algunos de ellos son en realidad una actualización gratuita a un juego ya lanzado.

🎮After the Fall (Vertigo Games)

🎮Altair Breaker (Thirdverse)

🎮Before Your Eyes (Skybound Interactive, ventana de lanzamiento)

🎮Cities VR (Fast Travel Games)

🎮Cosmonious High (Owlchemy Labs)

🎮Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios, ventana de lanzamiento)

🎮The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, ventana de lanzamiento)

🎮Demeo (Resolution Games)

🎮Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

🎮Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

🎮Gran Turismo 7 (actualización gratuita a la versión de PlayStation 5)

🎮Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

🎮Job Simulator (Owlchemy Labs)

🎮Jurassic World Aftermath (Coatsink)

🎮Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

🎮Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

🎮The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

🎮The Light Brigade (Funktronic Labs, la compra incluye versiones de PS VR y PS VR 2)

🎮Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

🎮NFL Pro Era (StatusPro, Inc., actualización gratuita para PS VR 2)

🎮No Man’s Sky (Hello Games, ventana de lanzamiento)

🎮Pavlov VR (Vankrupt)

🎮Pistol Whip (Cloudhead, actualización gratuita)

🎮Puzzling Places (Realities.io, actualización gratuita)

🎮Resident Evil Village (Capcom, actualización gratuita a la edición de PS5 del juego)

🎮Rez Infinite (Enhance)

🎮Song in the Smoke (17 Bit)

🎮Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition (ILMxLAB)

🎮Synth Riders (Kluge Interactive, actualización gratuita)

🎮The Tale of Onogoro (Amata K.K)

🎮Tentacular (Devolver)

🎮Tetris Effect: Connected (Enhance)

🎮Thumper (Drool LLC)

🎮The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, ventana de lanzamiento)

🎮Vacation Simulator (Owlchemy Labs)

🎮What the Bat (Triband)

🎮Zenith: The Last City (Ramen VR, actualización gratuita)