Los juegos estarán disponibles para todos los usuarios de PS Plus. | Fuente: Sony

Nuevo mes, nuevos juegos. Sony ha confirmado los juegos que llegarán gratis a las consolas PS4 y PS5 para todos los usuarios que posean su suscripción activa de PS Plus.

Desde el 6 de septiembre y hasta el 3 de octubre, los jugadores suscritos en cualquiera de los niveles de PS Plus (Esencial, Extra o Deluxe) podrán conseguir ‘Need fo Speed: Heat’, ‘Granblue Fantasy: Versus’ y ‘Toem’.

Los juegos gratis de PS Plus para septiembre

‘Need fo Speed: Heat’

Para PS4 y PS5 llega el último videojuego de la famosa saga de carreras. En este título nos mudamos a Palm City para competir en el Speedhunter Showdown donde la velocidad y los autos personalizados estarán a la orden del día.

‘Granblue Fantasy: Versus’

Arc System Works trae uno de los mejores juegos de pelea de los últimos años. No contentos con este sistema de combate, le incluye un modo RPG con una historia original.

‘Toem’

Un regalo solo para PS5. Este encantador juego es diferente al resto y nos pone en la piel de un aventurero cargado solo de una cámara. Haz nuevos amigos en medio de una aventura relajante.

Para obtenerlos, no es necesario descargarlos, sino solo agregarlos a nuestra biblioteca. Los jugadores podrán añadir los juegos de agosto, 'Yakuza: Like A Dragon', 'Tony Hawk's Pro Skater 1+2' y 'Little Nightmares', solo hasta el 5 de septiembre.

Más regalos

Para los que tienen suscripción desde el nivel Extra para adelante, habrá más regalos:

'Deathloop'

'AC Origins'

'Watch Dogs 2'

'Dragon Ball Xenoverse 2'

'Spiritfarer: Farewell Edition'

'Chicory'

'Monster Energy Supercross'

'Alex Kidd in Miracle World'

'Rabbids Invasion'

'Rayman Legends'

'Scott Pilgrim'

Y solo en el último caso, Deluxe o Premium, habrá un nuevo lote de juegos clásicos:

'Syphon Filter 2' (PS1)

'The Sly Collection' (PS3)

'Sly Cooper: Thieves in Time' (PS3)

'Bentley’s Hackpack' (PS3)

'Toy Story 3' (PSP)

'Kingdom of Paradise' (PSP)

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.