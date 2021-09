Todos podrán jugarse en PS5, pero solo dos de ellos en PS4. | Fuente: Sony

Como todos los meses, Sony ha revelado los juegos gratuitos para los suscriptores de PS Plus, los cuales estarán disponibles desde el martes 7 de septiembre hasta el 4 de octubre en PS5 y PS4.

Para este mes, encabeza la lista Overcooked: All You Can Eat! para PS5 y lo acompañan Predator: Hunting Grounds y Hitman 2 para PS4.

Overcooked: All You Can Eat!

La versión definitiva de Overcooked llega con acción cooperativa y online para la PS5. Los jugadores pueden disfrutar de los modos de campaña, supervivencia y práctica, además del modo de asistencia.

No estará disponible gratuitamente para usuarios de PS4.

Hitman 2

"Viaja por todo el mundo y rastrea a tus objetivos a través de exóticos lugares de arena, desde calles bañadas por el sol hasta selvas tropicales oscuras y peligrosas. Ningún lugar está a salvo del asesino más creativo del mundo, el Agente 47".

Hitman 2 presenta nuevas formas de jugar, nuevos modos de juego y nuevas funciones, incluido el nuevo modo Sniper Assassin con el primer juego cooperativo de la franquicia.

Predator: Hunting Grounds

Caza o déjate cazar en este juego de disparos multijugador asimétrico que enfrenta al hombre contra Depredador. Como parte de un Fireteam de cuatro personas, completa misiones desafiantes antes de que el Depredador te encuentre o sé el Depredador y caza a tu presa, usando armas alienígenas mortales, como el Lanzador de plasma montado en el hombro, Combistick y más, para acechar a tu presa.

Los juegos de PS Plus de agosto (Hunter's Arena: Legends, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville y Tennis World Tour 2) todavía están disponibles para descargar hasta el 6 de septiembre.

La suscripción anual de PS Plus cuesta 60 dólares y es necesaria para que los usuarios de PlayStation 4 y 5 jueguen online. Mensualmente, la compañía otorga videojuegos gratuitos a los suscriptores que pueden ser jugados mientras se mantenga activa la membresía.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.