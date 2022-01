Es la primera vez en meses que los juegos no son filtrados con anticipación. | Fuente: PlayStation

Febrero está a punto de llegar y Sony lo está celebrando anunciando los juegos gratuitos que llegarán para los suscriptores de PS Plus: EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition y Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure.

Desde el 1 de febrero, los usuarios podrán descargar estos juegos en sus consolas PS5 y PS4 si es que cuentan con la suscripción activa de PS Plus, necesario para jugar online en las plataformas.

EA Sports UFC 4

Plataforma: PS4

“No importa cómo o dónde juegues, EA Sports UFC 4 te pone en el centro de cada pelea. Desarrolla y personaliza tu personaje a través de un sistema de progresión unificado en todos los modos. Pasa de ser un aficionado desconocido a una superestrella de la UFC en el nuevo Modo Carrera, o desafía al mundo en las nuevas Batallas relámpago o Campeonatos mundiales en línea para convertirte en el campeón indiscutible”.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

Plataforma: PS4

“Aplasta esqueletos, derrota dragones y lucha contra golems gigantes en esta primera aventura de Wonderlands inspirada en Borderlands. ¡Experimenta la aclamada misión de 2013 que lo inició todo en esta campaña independiente repleta de fantasía, diversión y montañas de botines mágicos! Elige entre seis Vault Hunters únicos, cada uno con sus propias habilidades y construcciones poderosas, y lánzate a caóticas batallas de fantasía en solitario o en modo cooperativo”.

Planet Coaster: Console Edition

Plataforma: PS5

“Sorprende y deleita a las multitudes mientras construyes el parque de la montaña rusa de tus sueños y administras un mundo verdaderamente vivo con una atención al detalle sin igual. Sea cual sea su nivel de habilidad, haga realidad sus ideas”.

Los juegos de enero, Persona 5 Strikers, Dirt 5 y Deep Rock Galactic, podrán ser descargados hasta el lunes 31. Los juegos de febrero estarán disponibles hasta el 28 de enero.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.