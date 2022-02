La alineación de juegos gratis para suscriptores. | Fuente: PS

PlayStation ha anunciado sus nuevos juegos gratuitos de PS5 y PS4 para los suscriptores de PS Plus para el mes de marzo 2022.

Desde el 1 de marzo, los jugadores podrán descargar los siguientes títulos

Ghostrunner

Plataforma: PS5

"Empuña una espada y realiza asombrosas proezas de parkour para abrirte camino hasta una ciudad con torres de megaestructuras en esta intensa y vertiginosa aventura en primera persona. Corta a tus enemigos con una katana monomolecular, esquiva las balas con tus reflejos sobrehumanos y emplea una variedad de técnicas especializadas para prevalecer. La mecánica de un solo golpe hace que el combate sea rápido e intenso. Usa tu movilidad superior (¡y los puntos de control frecuentes!) para participar en un baile intrépido e interminable con la muerte".

Team Sonic Racing

Plataformas: PS5 y PS4

"El veloz "erizo" cambia las zapatillas por ruedas en este emocionante juego de carreras arcade de estilo competitivo. Enfréntate a amigos en intensas carreras multijugador, compite en mundos asombrosos y trabaja en equipo compartiendo potenciadores y aumentos de velocidad. Elige una de las caras icónicas de la franquicia de Sonic, que se han dividido en tres tipos de personajes distintos, luego desbloquea opciones de personalización de vehículos que cambian el juego para adaptarse a tu estilo de carrera".

Ark: Survival Evolved

Plataformas: PS5 y PS4

"En este juego de supervivencia MMO, te despiertas en las costas de una isla misteriosa y debes adaptarte rápidamente a todo lo que te depara su entorno hostil. Recolecta recursos para fabricar artículos y construir refugios, y usa tu equipo recién creado para matar, domar o criar dinosaurios leviatán y otras criaturas que deambulan por la tierra. Y no eres el único varado: únete a, o aprovecha, a cientos de otros jugadores".

Ghost of Tsushima: Legends

Plataformas: PS5 y PS4

"La experiencia multijugador cooperativa e independiente de Ghost of Tsushima está inspirada en la mitología y los cuentos populares japoneses. Elige entre cuatro clases únicas: samurái, cazador, ronin o asesino, e invita a tus amigos o utiliza el emparejamiento en línea para luchar codo con codo como leyendas en cuatro emocionantes modos de juego. Forme parejas para progresar en las misiones de la historia, reúna a otros tres jugadores para enfrentarse a Supervivencia o juegue dos contra dos en los rivales competitivos".

Solo tienes hasta el lunes 28 de febrero para descargar la alineación de PS Plus de febrero: EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition (solo versión de PS5; no disponible para PS4) y Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure.

