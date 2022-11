El nuevo modelo de PS5 tendría un tamaño más reducido y mejoras en su refrigeración, pero no llevaría la denominación "Slim". | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Triyansh Gill

PlayStation 5 también contaría con un modelo Slim y su llegada no estaría nada lejos de hacerse realidad. De cara a las fiestas navideñas, miles de usuarios alrededor del mundo se preguntan por el incremento de la distribución y disponibilidad de la actual consola de Sony en tiendas. Un nuevo informe señala que no solo habrá mayor cantidad de unidades, sino que también se lanzará una nueva versión para las fiestas de fin de 2023.

Según un reporte proveniente de The Leak y publicado por Forbes, el modelo de tamaño reducido de la PlayStation 5 ya estaría siendo desarrollado por Sony. Sin embargo, a diferencia de las anteriores consolas de la compañía, esta versión no llevaría la palabra “Slim” en su nombre y sería lanzada al mercado en el último trimestre de 2023, para las fiestas navideñas del próximo año.

El nuevo modelo de PS5 estaría cerca

El informe detalla que la compañía tiene planes de lanzar la nueva versión de su actual consola en menos de un año. Además, Sony sustituiría el modelo actual de PlayStation 5 con esta edición más compacta en las tiendas. El documento filtrado señala que la producción de este dispositivo iniciaría desde abril y las versiones existentes de PS5 cesarían su fabricación en octubre para desaparecer en noviembre.

Entre las novedades de este modelo que por ahora recibe el nombre clave de “D chassis”, se incluyen un modelo más avanzado de fabricación de placa y menores dimensiones, las cuales ayudarán a reducir el consumo de energía y sobrecalentamiento del sistema a diferencia de como ocurre con la versión base gracias a su nuevo sistema de refrigeración.

Otras características del “PS5 Slim”

Además de las claras mejoras en la eficiencia en este nuevo modelo de PS5, se acondicionará una unidad de disco desmontable e intercambiable y hasta dejará el soporte de la consola para colocarla en posición vertical, uno de los apartados más molestos para los usuarios. No obstante, este sistema no será más potente que la edición base, por lo que no se trata de una PS5 Pro o algo similar.

Si bien el reporte debe ser tomado con pinzas hasta que Sony confirme la información, lo cierto es que el leaker tiene una buena racha de aciertos y coincidiría con el camino que tomó la compañía para PS4, lanzando el modelo Slim 3 años después de su fecha de lanzamiento original.

