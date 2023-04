Sony calificó de “sorprendente, sin precedentes e irracional” el cambio de postura de la CMA de Reino Unido sobre el acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard. | Fuente: Composición

Sony parece no haber tomado nada bien el histórico cambio de postura que la Autoridad de Mercados y la Competencia de Reino Unido (CMA) tuvo respecto a la multimillonaria compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. En las últimas semanas, el organismo señaló que ahora se inclina a la aprobación de este acuerdo trascendental para la industria de los videojuegos pese a sus dudas previas.

La compañía detrás de la marca PlayStation hizo pública una respuesta respecto a este radical cambio de parecer de la CMA en la que protesta y la acusa de haber errado su análisis de la situación. “El cambio de postura de la CMA (...) es sorprendente, sin precedentes e irracional”, es lo que se puede leer en la declaración de Sony recogida por el portal VGC.

Sony no está contenta con la CMA

Tal como señala en su respuesta, Sony considera que la CMA cometió un error al evaluar el riesgo de mantener a la franquicia Call of Duty como exclusiva de consolas Xbox y que, si pudiera corregirse, no tardaría en darse cuenta porque el apoyar la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría resultar dañino para la industria de los videojuegos. Es importante mencionar que el organismo llegó a la conclusión de que a los de Redmond no les resultaría rentable mantener a la saga bélica como exclusiva para sus plataformas.

La firma detrás de PlayStation mencionó que la CMA "evaluó un conjunto significativo de pruebas" para llegar a su conclusión inicial en la que sugirió que habría un problema con la adquisición, añadiendo que este nuevo "enfoque diametralmente opuesto" se basa "casi exclusivamente en un único modelo económico al que otorga 'significativamente más peso' que a otras pruebas disponibles".

En concreto, Sony indica que las nuevas conclusiones de la CMA se basan en un nuevo modelo de "valor de vida", que muestra cuánto vale un jugador promedio para una empresa a lo largo del tiempo. Sin embargo, la compañía afirma que los nuevos datos utilizados por la CMA eran erróneos ya que las ganancias que Microsoft obtendría de los jugadores que se pasaran a Xbox serían "tres veces superiores al valor de vida de un usuario medio de PlayStation".

Xbox Game Pass preocupa a Sony

Un hecho queda claro y es que si bien la posibilidad de que Microsoft convierta a la franquicia Call of Duty en exclusiva para consolas Xbox resulta poco probable según las declaraciones de la misma compañía, al menos momentáneamente, la principal preocupación de Sony respecto a la operación está fija en un servicio en particular de su competidor: Xbox Game Pass.

Si la adquisición de Activision Blizzard se lleva a cabo, Microsoft tendría la potestad de incluir el contenido de esta empresa a su servicio de suscripción, con lo cual no solo ofrecería sus títulos clásicos sino que además podría añadir videojuegos de lanzamiento como las entregas anuales de Call of Duty. Los consumidores de la saga verían en Xbox Game Pass un beneficio inmenso con el que Sony no podría competir.

De todos modos, la CMA de Reino Unido aún debe emitir una respuesta definitiva que deje en claro si aprueba o no el acuerdo de compra entre Microsoft y Activision Blizzard. Dicha sentencia se debería emitir este mes de abril y la de la Unión Europea, la otra que aún permanece en duda, se daría en mayo.

