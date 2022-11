Sony menciona que Battlefield no puede competir con Call of Duty como argumento para el bloqueo de la compra de Actvision Blizzard por parte de Microsoft. | Fuente: Activision Blizzard/EA

Sony sigue intentando justificar el bloqueo de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y esta vez hasta incluyó a la franquicia Battlefield de Electronic Arts en sus argumentos contra esta importante adquisición. En nuevos documentos, la compañía señaló que la saga de videojuegos de disparos de EA no puede competir con Call of Duty pese a todo el trabajo realizado por los desarrolladores a lo largo de los años.

En un nuevo informe, Sony emitió una respuesta a la investigación del organismo regulador de Reino Unido donde, además de brindar una plétora de comentarios como que esta compra aumentaría el precio de todo en la industria de los videojuegos, también mencionó que Call of Duty es una franquicia con un éxito que no puede ser replicado por ninguna otra, ni siquiera las que técnicamente son similares a ella como Battlefield.

Sony menciona que Battlefield no puede alcanzar a Call of Duty

En su documento, Sony señaló lo siguiente: "Call of Duty no es replicable. Call of Duty está demasiado arraigado para que cualquier rival, sin importar lo bien equipado que esté, lo alcance. Ha sido el juego más vendido durante casi todos los años en la última década y, en el género de disparos en primera persona, es abrumadoramente el juego más vendido”.

Tras esto, continuó mencionando a la saga de shooters de EA. “Otros editores no tienen los recursos o la experiencia para igualar su éxito. Para dar un ejemplo concreto, Electronic Arts, uno de los mayores desarrolladores externos después de Activision, ha intentado durante muchos años producir un rival para Call of Duty con su serie Battlefield”, dijo la compañía.

"A pesar de las similitudes entre Call of Duty y Battlefield, y a pesar del historial de EA en el desarrollo de otras exitosas franquicias AAA (como FIFA, Mass Effect, Need for Speed y Star Wars: Battlefront), la franquicia de Battlefield no puede seguir el ritmo. En agosto de 2021, se vendieron más de 400 millones de juegos de Call of Duty, mientras que Battlefield vendió solo 88.7 millones de copias", sentenció Sony en su argumento.

Call of Duty vs. Battlefield: parecidos en estilo, diferentes en éxito

Battlefield 2042, la entrega más reciente de la franquicia de Electronic Arts, no contó con el éxito esperado por su desarrolladora. El videojuego tuvo un primer año muy complicado por el retraso de varias actualizaciones y DICE -estudio a cargo de la serie principal de la saga- incluso tuvo que rediseñar los mapas por las quejas de los jugadores. Por otro lado, Modern Warfare 2, lo más reciente de Call of Duty, sigue rompiendo récords de venta con más de mil millones de dólares generados tan solo durante sus primeros diez días.

Sony teme que, con la compra de Activision Blizzard, Microsoft convierta a Call of Duty en una franquicia exclusiva de sus plataformas, lo cual sería un golpe devastador para la venta de sus consolas y sus ingresos se verían perjudicados. Por su parte, Electronic Arts ve la adquisición como algo positivo. “Ser independiente de la plataforma y completamente multiplataforma con Battlefield, creo que es una gran oportunidad”, dijo Andrew Wilson, CEO de EA.

