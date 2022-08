La consola salió a la venta en 2013. | Fuente: Unsplash

Sony ha dejado de compartir información oficial sobre su consola PlayStation 4 (PS4) en sus informes trimestrales.

Esto fue descubierto por el analista Daniel Ahmad, quien resaltó que la compañía ha dejado de distribuir consolas PS4 en el mundo.

Sony is no longer reporting PS4 shipments which means the final total for the console is ~117.2 million as of March 2022. pic.twitter.com/hWHv7NZ6RL — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 10, 2022

El fin de una era

De acuerdo con el reporte, ya es posible definir la venta total de PS4 en el mundo a marzo de 2022, fecha de la última comunicación oficial de la empresa: 117,2 millones de unidades.

Dicha cifra ubica a la consola como la cuarta más vendida en la historia solo detrás del Game Boy/Game Boy Color (118 millones), la Nintendo DS (154 millones) y la PS2 (155 millones).

La PS4 salió a la venta en 2013 y se caracterizó por ser casa de juegos exclusivos de renombre como Bloodborne, God of War, Horizon Zero Dawn o The Last of Us, hecho que ayudó a muchas de sus ventas.

Debido a que ya no se distribuirán más PS4, ahora el enfoque radicará en la PS5, la cual ya ha vendido más de 20 millones de unidades.

¿Podrá ser superada?

Pese a la gran popularidad de la PS4, el hecho que ya haya PS5 significa que sus ventas ya no serán significativas en los próximos meses, por lo que su ascenso en número será lento.

La consola más cercana es la Nintendo Switch con 111 millones de unidades vendidas hasta la fecha. Gracias al apoyo de Nintendo y a que por el momento no se espera algún nuevo hardware que la suceda, es muy posible que su número de ventas sigue creciendo de forma rápida, pensando también que se acercan grandes hits como la secuela de The Legends of Zelda: Breath of the Wild o la novena generación de Pokémón.

Nintendo también ha señalado que la consola aún está a la mitad de su ciclo de vida.

