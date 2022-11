PSVR 2 llegará con un catálogo de 20 juegos de lanzamiento. | Fuente: Sony

Sony ha confirmado que sus nuevos lentes de realidad virtual, PSVR 2, llegarán al mercado el próximo 22 de febrero 2023.

Además de confirmar la fecha, la compañía también ha revelado el precio que tendrá esta renovada plataforma: 550 dólares en Estados Unidos.

Lo que trae el PSVR 2

El anuncio fue realizado a través del blog de PlayStation. El PSVR 2 incluirá sus dos controladores PSVR 2 Sense y sus auriculares estéreo.

“La tecnología PlayStation VR2 Sense incluye características clave que permiten experiencias de juego únicas, como la retroalimentación de los auriculares, el seguimiento ocular, el audio 3D y los activadores adaptables y la retroalimentación háptica de los controladores PSVR2 Sense”, menciona Sony sobre su nuevo dispositivo. “Junto con los juegos compatibles, cautivarán los sentidos de los jugadores y ofrecerán una sensación de inmersión increíblemente profunda”.

“Hemos creado los auriculares PSVR 2 pensando en la comodidad, con un diseño ligeramente más delgado y ligero en comparación con nuestros auriculares anteriores. También hemos incluido una ventilación integrada para un flujo de aire adicional y un dial de ajuste de la lente para una sensación más personalizada. Esperamos que los jugadores disfruten de este nuevo diseño”, añade.

La PSVR 2 también llegará en un bundle con Horizon Call of the Mountain, un videojuego VR de la franquicia de Guerrilla Games. Esta llegará al precio de 599 dólares. Asimismo, también se venderá una estación de carga para los controladores PSVR 2 Sense a 50 dólares.

Los pedidos anticipados comenzarán el 15 de noviembre y los jugadores pueden comenzar a registrarse para pedidos anticipados a partir de hoy.

Juegos de lanzamiento

Sony señala que el PSVR 2 llegará con 20 juegos de lanzamiento.

Además del propio Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners – Capítulo 2: Retribución y Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, se han anunciado nuevos juegos para febrero:

The Dark Pictures: Switchback VR

Crossfire: Sierra Squad

The Light Brigade

Cities VR – Enhanced Edition

Cosmonious High

Hello Neighbor: Search and Rescue

Jurassic World Aftermath Collection

Pistol Whip VR

Zenith: The Last City

After The Fall

Tentacular

