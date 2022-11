The Last of Us, la serie live action del videojuego de Naughty Dog, se estrenaría a inicios de 2023. | Fuente: HBO Max

The Last of Us, la adaptación a serie live action del aclamado videojuego desarrollado por Naughty Dog, es uno de los proyectos más ambiciosos y esperados de HBO Max pero, pese a esto y a haber presentado un adelanto hace algunos meses, todavía no tiene una fecha de lanzamiento exacta. Sin embargo, un nuevo reporte habría revelado que no falta mucho para su estreno.

Según lo que detalla el portal The Verge, la versión de HBO Max para Estados Unidos filtró por error que la serie live action de The Last of Us se estrenaría el domingo, 15 de enero de 2023. Si bien ya se había estimado que este proyecto llegaría en algún momento del próximo año, este dato descubierto en la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery apuntaría a que la ventana de lanzamiento sería a inicios de 2023.

The Last of Us por fin está cerca

Para hallar la supuesta fecha de lanzamiento de la serie, The Verge mencionó que la cadena Sky de Reino Unido distribuyó materiales de marketing que sugieren que el primer episodio de The Last of Us se transmitirá el 16 de enero de 2023 en dicho país. Debido a diferencias horarias, Sky emite los programas dominicales de HBO a primera hora de la mañana del lunes antes de repetirlos en la noche del mismo día.

Por ahora, la página web oficial de HBO solo sigue mencionando que la serie se estrenará en 2023 sin especificar un mes, pero estos datos demostrarían que los responsables apuntan a un lanzamiento para inicios de año para alivio de los entusiastas de la franquicia que esperan ansiosos por su llegada.

this is apparently from the hbo max page 👀 — jess (@jess_boob) November 1, 2022

Sobre The Last of Us

Como bien mencionamos, The Last of Us es una adaptación del videojuego desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony Interactive Entertainment, originalmente lanzado para PlayStation 3 en 2013. La historia se centra en Joel (Pedro Pascal), un hombre de mediana edad que se convierte en un mercenario especialista en entregar artículos cuando un hongo parásito llamado cordyceps casi acaba con la humanidad.

Este personaje acompañará a Ellie (Bella Ramsey) a un laboratorio donde los científicos pueden estudiar su sangre debido a que, aparentemente, ella es inmune a los efectos del hongo. Para llegar hasta el laboratorio donde están las Luciérnagas, una especie de resistencia que busca una cura para los infectados, los protagonistas deberán sobrevivir a un Estados Unidos sumido en caos, infestado por miles de personas que han perdido su humanidad tanto por el cordyceps como por la situación extrema que les ha tocado vivir.

