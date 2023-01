El episodio 2 de The Last of Us logró superar la audiencia de su debut con unos 5,7 millones de espectadores. | Fuente: HBO

La serie de The Last of Us sigue dando de qué hablar entre los entusiastas de los videojuegos e incluso entre aquellas personas que no están tan inmersas en esta industria. La producción de HBO Max y PlayStation Studios ha cautivado al público en general adaptando la aclamada obra de Naughty Dog y ya es considerada como uno de los títulos más importantes de la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery.

Si bien el primer episodio de esta adaptación live action ya predecía su éxito debido a la enorme audiencia que congregó, la segunda entrega estrenada el pasado domingo 22 de enero pudo superar sus cifras. Según lo que señala el portal Video Game Chronicle, el capítulo 2 de The Last of Us reunió a un total de 5,7 millones de espectadores en el día de su estreno en Estados Unidos.

The Last of Us continúa arrasando

El informe realizado en base a los datos ofrecidos por HBO detalló que el segundo episodio de la serie de The Last of Us incrementó su audiencia en un 22% debido a que el debut contó con unos 4,7 millones de espectadores. La compañía señaló que esto representa “el mayor crecimiento de audiencia en la segunda semana de una serie dramática original de HBO en la historia de la cadena”.

Por otra parte, durante la segunda jornada de la adaptación, el primer episodio de The Last of Us alcanzó los 18 millones de espectadores en la plataforma HBO Max, por lo que se espera que este nuevo capítulo siga el mismo camino. Sin duda alguna, el rendimiento de la serie sigue cumpliendo con las expectativas que tanto el equipo de producción como la empresa dueña del servicio tenían.

El episodio 3 de The Last of Us se aproxima

The Last of Us puede verse en exclusiva a través de HBO Max y el canal televisivo de HBO. El tercer episodio estará disponible el domingo, 29 de enero. Por lo visto en el adelanto, este capítulo adaptará la sección del videojuego donde Joel y Ellie visitan a Bill, personaje interpretado por el actor Nick Offerman (Parks and Recreation, The Founder, Fargo), para proseguir con su camino.

Es importante recordar que la serie de The Last of Us contará con 9 episodios y estos se estrenarán todos los domingos hasta el 12 de marzo.

