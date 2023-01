La serie de The Last of Us contará con los mismos actores y actrices de voz del videojuego en su doblaje al español latino. | Fuente: HBO Max

La serie de The Last of Us sigue generando conversación a tan solo unas horas de estrenarse en exclusiva a través de HBO Max. La crítica se ha rendido ante esta adaptación live action del videojuego de Naughty Dog y Sony, por lo que ya es considerada como una de las propiedades más importantes de esta plataforma de streaming. La historia de Joel y Ellie en este Estados Unidos postapocalíptico finalmente llegará al público general bajo este formato.

Si ya la expectativa con esta obra es muy grande de cara a su lanzamiento oficial el 15 de enero, la confirmación de un detalle en específico alegrará a todos aquellos entusiastas de esta franquicia en Latinoamérica. HBO Max confirmó que la versión en español latino de la serie de The Last of Us contará con las voces originales del videojuego en este idioma.

El cast latinoamericano de The Last of Us se repetirá para la serie

A través de su cuenta oficial de Twitter, el servicio de streaming de video on demand propiedad de Warner Bros. Discovery confirmó que lo que la gran mayoría de la comunidad latinoamericana de The Last of Us estaba esperando será una realidad: el doblaje de la serie será el mismo del primer videojuego de la saga para nuestra región.

“Un verdadero fan reconoce la voz de sus personajes favoritos 💜 ¡Los actores de voz de Joel, Ellie, Tess, Tommy, Marlene y Bill en #TheLastOfUs serán los mismos de los juegos!”, menciona el comunicado de HBO Max Latinoamérica en Twitter.

Con este anuncio, podemos confirmar que los actores y actrices de voz que encarnarán a los míticos personajes de The Last of Us en la serie serán los siguientes:

Joel Miller: Adrián Wowczuk

Ellie Williams: Mariela Centurión

Tommy Miller: Martín Gopar

Tess: Jimena Vallejos

Marlene: Mara Campanelli

Bill: Lucas Medina

¿Cuándo se estrena The Last of Us y de qué trata?

Los suscriptores de HBO Max podrán ver el primer episodio de la serie de The Last of Us desde este domingo 15 de enero. Los horarios según países son los siguientes:

Perú: 9 p. m.

Ecuador: 9 p. m.

Colombia: 9 p. m.

México: 9 p. m.

Chile: 11 p. m.

Bolivia: 10 p. m.

Venezuela: 10 p. m.

Argentina: 11 p. m.

Brasil: 11 p. m.

Estados Unidos (California): 11 p. m.

La serie contará lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EE.UU. dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

