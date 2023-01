Según las declaraciones de Neil Druckmann, Naughty Dog no planea desarrollar una nueva entrega de Uncharted. | Fuente: Naughty Dog/Sony

Uncharted es una de las franquicias exclusivas más importantes de PlayStation y Naughty Dog, distribuidor y estudio desarrollador de estos videojuegos respectivamente. La trilogía original para PlayStation 3 y la cuarta entrega para PlayStation 4 fueron algunos de los mayores éxitos de venta en dichas consolas y establecieron a la historia protagonizada por Nathan Drake como una de las obras más aclamadas de la industria en los últimos años.

Sin embargo, tras el lanzamiento de Uncharted: The Lost Legacy, la expansión del cuarto título que se centró en Chloe Frazer y Nadine Ross, la saga se sumió en un hiatus del que parece no saldrá. Según las palabras de Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, el estudio responsable de la franquicia ya “ha terminado” con esta y no tiene intención de desarrollar una nueva entrega.

Naughty Dog no planea lanzar un nuevo Uncharted

En una entrevista concedida al portal Buzzfeed, el creativo habló sobre el actual estado de Naughty Dog, el éxito que consiguió gracias a sus franquicias y lo que le espera en el futuro. “Para nosotros, Uncharted fue increíblemente exitoso. Uncharted 4 fue uno de nuestros juegos más vendidos, y pudimos poner nuestra pincelada final en esa historia y decir que hemos terminado. Hemos seguido adelante”, indicó Druckmann.

Si bien las declaraciones de Druckmann, que también fue codirector de Uncharted 4: A Thief’s End y cocreador de The Last of Us, son un tanto desalentadoras, lo cierto es que todavía queda la posibilidad de que otro estudio desarrolla una nueva entrega de la franquicia con el permiso de Naughty Dog. De hecho, ya existen varios reportes que mencionan que un nuevo videojuego de la saga ya está en camino.

The Last of Us Parte 3 podría nunca ver la luz

Por otra parte, Druckmann también habló sobre la posibilidad de desarrollar la tercera parte de The Last of Us. Sobre esto, el creativo dijo lo siguiente: “Sé que hay mucha gente preguntándose por The Last of Us Parte 3 y si lo habrá o no. Todo lo que puedo decir es que en Naughty Dog tenemos un gran privilegio de tener a Sony como editora; nos financia los juegos, nos apoya y somos parte de Sony. Nos han ayudado en cada paso para seguir nuestras pasiones; sólo porque algo tenga éxito la gente cree hay presión para tener una secuela, y no es el caso”.

Según lo que se indicó en la entrevista que Druckmann concedió, la posibilidad de ver una tercera entrega de The Last of Us dependerá únicamente de la historia que se contará mediante esta. “Si no podemos conseguir algo (del nivel de la segunda entrega), tenemos un impactante final con Parte 2 y ese será el cierre”, dijo el colíder del estudio.

