El videojuego se estrenó para PC el 26 de marzo. | Fuente: Activision

Crash Bandicoot es parte inherente de muchas infancias y verlo regresar con una nueva entrega original siempre será bienvenido.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time es una gran prueba para Activision, ya que 10 años de una última entrega original, la compañía debía dejar de recurrir a la fórmula segura de luego de remakes y marcar una nueva etapa para las nuevas generaciones. Y esta incluye la PC, la primera vez que llega oficialmente a dicha plataforma.

Reseñado en una PC con procesador Ryzen 5 2600, una GPU AMD RX 460 (4GB) y 16 GB RAM Silicon Power de 3200 Mhz.

El regreso a lo grande

Crash Bandicoot 4: It’s About Time no descubre la pólvora en el género de la plataforma, pero le brinda interesantes cambios en la jugabilidad de la saga que son bienvenidos y que mejoran enormemente a la saga.

Pero, por partes.

La historia del juego nos pone al mando de Crash Bandicoot y su hermana Coco para combatir al Doctor Neo Cortex, enemigo clásico de la franquicia, y al Doctor Nefarious Tropy. Para ello, tendremos que recuperar máscaras cuánticas que nos darán poderes especiales.

En el camino de la trama, tendremos historias paralelas interesantes. Contaremos con el apoyo de Tawna, la antigua novia de Crash, y hasta de su antiguo enemigo Dingodile, los cuales tendrán poderes únicos necesarios para algunas fases. Pero, también podremos interpretar a Neo Cortex en una excelente decisión.

Abrazo de "amigos". | Fuente: Activision

Podemos decir que la inclusión de las máscaras cuánticas son más que acertadas. Cada una de ellas brinda habilidades especiales como detener el tiempo, hacer enormes saltos o cambiar la gravedad. Eso sí, son intuitivas y solo se nos dará el permiso de usarlas en secciones necesarias.

Dicho esto, su uso hace que Crash Bandicoot 4: It’s About Time sea uno de los juegos más difíciles de toda la saga, ya que aprender a usarlos correctamente demora tiempo y, lo peor, es que el timing de algunas zonas es muy precisa, poniéndonos en tensión para hacerlos correctamente. Otras pesadillas son completar las misiones de gemas ocultas o romper todas las cajas, ya que un mínimo error hará tengas que reiniciar la fase.

Por ejemplo, solo en la penúltima fase, “el Castillo de Cortex”, una sección final donde debes usar las 4 máscaras de manera progresiva, me costó 300 intentos (Qué desastre soy en juegos de dificultad media).

Ahora, de lado de los personajes secundarios, sus fases son menos complicadas, pero sus apariciones son necesarias para abrir historias paralelas que en algunos momentos de la trama llegan a chocarse. No son el punto fuerte del juego, pero da lugar a una de las partes claves de Crash Bandicoot 4: It’s About Time: la rejugabilidad.

Regresar a jugar cada una de las historias secundarias expande las horas de juegos, intentar acabar las pruebas de manera perfecta también lo hace. Buscar los obsequios cosméticos, completar las misiones de las cintas, el modo cronómetro y el modo invertido hacen que el jugador más competitivo busque volver a pasar cada una de las fases y descubra nuevas para seguir desafiándose a sí mismo.

Para jugar a este título, podremos hacerlo de forma Retro (con vidas contadas) y Moderno (con muertes infinitas, pero con contadores de deceso). En el caso de jugar cooperativo, tendremos la opción de retar a nuestros compañeros a hacer mejores puntuaciones en la Co-op Mode. Grandes detalles a tomar en cuenta.

Si conseguimos todas las joyas de la fase, podremos desbloquear skins para nuestros personajes. | Fuente: Activision

Aspectos técnicos y performance en PC

Si bien ya elogiamos parte de la jugabilidad, ahora es momento de hablar de los gráficos de Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Lanzada originalmente para las consolas PS4 y Xbox One (y luego para Nintendo Switch y PC), la cuarta entrega del bandicoot luce muy viva, con grandiosos detalles de naturalidad en cada uno de los ambientes. Las fábricas, ciudades o zonas salvajes están llenos de movimiento y si el jugador se detiene a apreciarlos, se dará cuenta de lo bien logrado que está el juego desarrollado por Toys for Bob. Simplemente es grandioso admirar todos los planos de los que está compuesto el juego.

El desarrollo de los niveles está bien planeado, con checkpoints estratégicos (aunque también aparecen algunos dada la cantidad de muertes que tengas) y fases horizontales y verticales que llaman muchísimo la atención.

Eso sí, donde sufrirá el jugador son las etapas en las que tendremos que controlar algún vehículo o animal para sortear obstáculos. Son muy complicados si es que deseamos la perfección, y el jugador tendrá que rejugarlos para adaptarse a los controles.

El soundtrack está bien logrado y el doblaje al español anda de manera fluida. Nada que reclamar en este aspecto.

En cuanto a la versión de PC, si hay un aspecto que me mantuvo disconforme. Si bien es cierto, tuve caídas de cuadros por segundos entre cinemáticas y gameplay (en medio de las fases el desempeño sí es constante), el punto que no me convence es que, para jugar Crash Bandicoot 4: It’s About Time en PC, es necesario estar conectado totalmente a internet.

Para ser un juego singleplayer, esta opción es limitante. Y sí, ya casi todos tenemos internet, pero en caso de caídas de servidores o errores del servicio, no puede ser posible que no podamos jugarlo de manera local.

Y ese detalle es peor si es que el motivo de esta opción es que el DRM permanente busca evitar la piratería del juego, cuando Crash Bandicoot 4 fue crackeado desde el día de su lanzamiento para computadoras.

Excelente homenaje para Mel Winkler, voz original de Aku Aku. | Fuente: Activision

Conclusiones

Crash Bandicoot 4: It’s About Time no es perfecto, pero es uno de los puntos máximos de la famosa saga del marsupial. Es un excelente retorno a sus raíces, con mayor dificultad y gráficos adecuados a esta época. En PC tiene un gran problema que obliga al jugador a estar conectado siempre a internet para jugarlo, pero si no tienes inconvenientes con esto, no dudaría en recomendar uno de los juegos plataformeros más importantes de los últimos meses.

Puedes conseguir el juego a 60 dólares en Battle.net para PC.

Reseñado gracias a una copia digital para PC de Activision

