Diablo IV: Vessel of Hatred… ¿Vale la pena esta expansión?

Una nueva clase, junto a nuevos escenarios. Diablo IV amplía su mundo y hace cambios para refrescarse.

Diablo IV: Vessel of Hatred, la primera expansión masiva para el RPG de acción de Blizzard, llega cargada de novedades y mejoras que no solo amplían, sino que también perfeccionan la ya sobresaliente experiencia del juego base. Desde la fascinante nueva clase hasta los ajustes en la dificultad, pasando por una campaña apasionante y un mundo hermoso y detallado, Vessel of Hatred tiene mucho que ofrecer.

Una historia cautivadora con un final abrupto

La campaña de Vessel of Hatred nos transporta a la exótica y peligrosa región de Nahantu, donde nos enfrentaremos al temible Urivar, Señor del Odio. La narrativa es absorbente y está repleta de momentos memorables, con giros inesperados y personajes intrigantes que mantienen enganchado al jugador.

Sin embargo, el final llega de forma algo abrupta y anticlimática, dejando la sensación de que es solo el primer capítulo de una historia más grande. Aunque esto sugiere expansiones futuras, puede resultar un poco decepcionante para aquellos que esperaban un cierre más satisfactorio.

El Spiritborn: Una clase versátil y emocionante

Una de las mayores atracciones de Vessel of Hatred es la nueva clase jugable: el Spiritborn o Encarnaespíritu. Esta clase es un festín de opciones y sinergias, con un estilo de combate rápido y fluido.

Los jugadores podrán elegir diversas maneras de jugar a esta nueva clase, que se basa en espíritus del mundo natural.

El Spiritborn es una adición bienvenida y emocionante al elenco de clases de Diablo 4.

Cambios en la dificultad y la progresión

Diablo IV: Vessel of Hatred también introduce ajustes significativos en la dificultad y la progresión del juego. El nuevo modo Torment ofrece un desafío mucho mayor para los jugadores más hardcore, con enemigos más duros, jefes con nuevas mecánicas y recompensas exclusivas.

En general, mi experiencia con esta expansión jugando con la nueva clase no ha sido fácil, lo que brindará satisfacción a los usuarios que buscan un “juego más difícil”.

Por otro lado, el sistema de Paragon ha sido revisado para ofrecer una progresión más significativa y personalizable. Se agregó un nuevo tablero Paragon con un nuevo legendario para cada clase.

También llegan los Mercenarios, que tienen un propio sistema de progresión.

Subo, uno de los mercenarios que llegan en Diablo IV: Vessel of Hatred. | Fuente: Blizzard

Estos cambios, junto con numerosos ajustes de equilibrio y calidad de vida, hacen que Diablo IV se sienta fresco, desafiante y gratificante, tanto para los nuevos jugadores como para los veteranos.

Un mundo hermoso y detallado

Nahantu, el escenario introducido en Vessel of Hatred, es un logro impresionante en términos de diseño y atmósfera. Desde los frondosos bosques hasta los pútridos pantanos, cada área rezuma personalidad y encanto siniestro. Los detalles abundan, con un diseño de niveles intrincado y secretos escondidos en cada rincón.

La dirección artística es excepcional, con diseños de personajes y enemigos memorables que encajan perfectamente en el oscuro universo de Diablo. La banda sonora es igualmente destacable, con temas evocadores y efectos de sonido escalofriantes que realzan la inmersión.

Nahantu trae un nuevo mundo a Diablo IV: Vessel of Hatred.Fuente: Blizzard

Esto complementa un gran mundo, especialmente si tuviste la oportunidad de recorrer estos escenarios en Diablo II.

Hay algunos problemas técnicos ocasionales, como caídas de framerate y bugs gráficos, aunque no son generalizados, es de esperar que Blizzard los solucione para el lanzamiento oficial de Diablo IV: Vessel of Hatred.

Diablo IV: Vessel of Hatred: ¿Vale la pena?

Diablo IV: Vessel of Hatred es una expansión que no solo añade una gran cantidad de contenido, sino que también mejora y refina la experiencia central de Diablo IV. La nueva clase Spiritborn agrega un estilo de combate único y muchas opciones de personalización. Los cambios en la dificultad y la progresión hacen que el juego se sienta fresco y desafiante, mientras que el detallado mundo de Nahantu es un festín para los sentidos.

Diablo IV: Vessel of Hatred estará disponible desde el 07 de octubre.