¿Una montura de World of Warcraft generó más dinero que la primera entrega de StarCraft 2?

StarCraft II: Wings of Liberty fue uno de los juegos más esperados y exitosos de 2010, dándole nuevos aires a una de las franquicias más queridas de los Blizzard y arrancando el boom de los Esports.

Sin embargo, el juego que tomó unos 7 años de desarrollo generó menos dinero que una montura de World of Warcraft.

¿Qué ganó más que Starcraft II: Wings of Liberty?

Al menos eso es lo que aseguró en una transmisión de Twitch Jason Hall, quien trabajó como ingeniero encargado de pruebas y seguridad en Blizzard.

“Esto es lo más triste. Trabajé dos años de tiempo extra seguidos en StarCraft 2: Wings of Liberty. StarCraft 2: Wings of Liberty generó menos dinero que el caballo, el primer pony brillante en World of Warcraft, una microtransacción de 15 dólares”, indicó.

La famosa montura del pony brillante generó sensación entre los jugadores de World of Warcraft, a pesar de su precio, que en realidad era de 25 dólares. Battlechat indica que tan solo en tres horas tuvo una cola de 144 mil personas que querían comprarla.

En medio de críticas por cómo muchas compañías de videojuegos ofrecen cada vez más microtransacciones, el desarrollador reflexionó:

“¿Te preguntas por qué estas compañías hacen microtransacciones? Porque idiotas siguen comprándolas todas”.

¿Una nueva vida para StarCraft?

La trilogía de StarCraft II acabó con Legacy of the Void en noviembre de 2015.

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha despertado esperanzas en que StarCraft reciba mayor atención. Especialmente luego de la mención de la franquicia en la aparición de Phil Spencer, jefe de Xbox, en la BlizzCon, la conferencia anual de Blizzard.