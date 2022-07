Klonoa Phantasy Reverie Series está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC vía Steam. | Fuente: Monkeycraft/Bandai Namco

Klonoa Phantasy Reverie Series es un compilado con versiones remasterizadas de los videojuegos principales de esta saga creada por Namco (ahora Bandai Namco): Klonoa: Door to Phantomile, lanzado para la primera PlayStation en 1997, y Klonoa 2: Lunatea’s Veil, lanzado en 2001 para PlayStation 2. Se trata de la llegada de la querida franquicia japonesa a consolas de actual generación.

Este remaster fue desarrollado por el estudio Monkeycraft -responsables de Katamari Damacy Reroll y Kotoba no Puzzle- por encargo de Bandai Namco y el objetivo no era otro que hacer que la franquicia Klonoa esté disponible en sistemas de acceso más fácil tanto para los veteranos que jugaron ambos títulos en su tiempo como para recién llegados que han oído hablar sobre las bondades que estos simpáticos plataformeros tienen para ofrecer.

Tras haber completado las dos entregas que componen esta colección, te contamos porque no debes dejar pasar la oportunidad de conocer esta saga protagonizada por una de las mascotas más queridas de Japón.

Klonoa, el viajero de los sueños

La premisa de ambos Klonoa es bastante sencilla, aunque quizás no sea algo que esperes de un plataformero precisamente. Door to Phantomile nos relata la historia de Klonoa, una criatura antropomórfica que habita la aldea de Brisaviento junto a otras criaturas de su especie. Todo cambiaría para el tierno personaje cuando encuentra a Huepow, un extraño ser que habita un anillo mágico del que se hace muy amigo.

Un día, Klonoa comienza a tener sueños extraños sobre una nave estrellándose contra la Colina Campana que se encuentra en la parte más elevada de la aldea y, dado que este evento se presenta en la vida real, decide emprender un viaje hacia dicho lugar para descubrir lo que pasa. Grande sería su sorpresa cuando ve salir de este vehículo a Lephise, la reverenciada diva de la Luna, para luego ser secuestrada por un misterioso y siniestro dúo: Ghadius y Joka.

Dado que la joven escondió su pendiente antes de ser abducida, Klonoa y Huepow consultan con el Abuelo de la villa y deciden dar con el paradero de la joven ante la posibilidad de que el mundo como lo conocen corra grave peligro por los planes de los villanos.

Klonoa y Huepow, los protagonistas de Door to Phantomile. | Fuente: Monkeycraft/Bandai Namco

Por otra parte, Lunatea’s Veil ocurre un tiempo después de la primera entrega, con un Klonoa más juvenil. El protagonista da a parar a un extraño mundo conocido como Lunatea y, cuando estaba a punto de perder su preciado anillo a manos de unos extraños, es salvado por Lolo, una aprendiz de sacerdotisa, y su mascota Popka.

Dado que presienten una gran amenaza ciñéndose sobre el mundo, el grupo se embarca en una misión para tocar las cuatro campanas de los reinos de Lunatea, recuperar los “elementos” ocultos en cada una de ellas y hallar la causa de este tremendo mal que ya ha comenzado a afectar la tierra antes de que sea demasiado tarde. En su camino, se interpondrá Leorina y Tat, una autodenominada pirata de los cielos y su fiel compañera, quienes no desean que los protagonistas cumplan su tarea.

Además de ser un tanto más complejas que de otros videojuegos del género, las tramas de las dos entregas principales de Klonoa exploran conceptos un tanto más profundos como los sueños, el destino y la pérdida de seres queridos, elementos que no son tan comunes de ver en obras dirigidas a un público infantil.

No obstante, este es uno de los puntos más fuertes de Klonoa en comparación con sus congéneres ya que le permite expandir su historia, desarrollar personajes y hasta jugar con giros de guión o eventos de gran impacto que no podrían funcionar del todo sin tener sus conceptos claros. Sin expandirme para no hacer spoilers, varios momentos de ambos juegos pueden conmoverte hasta las lágrimas por lo bien construidos que están y por la destacable actuación de voz de los personajes que, si bien no hacen más que balbucear en un idioma inventado, consiguen transmitir los sentimientos deseados.

Si tuviera que quedarme con una de las dos, sin duda sería Door to Phantomile por su poderoso final, pero ambos títulos son muy interesantes en lo que a historia se refiere.

Klonoa en Lunatea's Veil, con un diseño más juvenil a comparación del de la primera entrega. | Fuente: Monkeycraft/Bandai Namco

El poder del viento y la creatividad

Klonoa en esencia es un plataformero en 2D, podemos mover al personaje hacia la izquierda o derecha para poder avanzar a través de los distintos niveles, llamados visiones dentro del videojuego. Además, tenemos una serie de comandos a nuestra disposición para lidiar con los obstáculos como las secciones de plataformeo y los enemigos. Klonoa puede saltar, usar una especie de aleteo que le permite flotar por un rato en el aire -al más puro estilo de Yoshi en Yoshi’s Island- y utilizar su anillo de viento para lanzar una ráfaga a un rival.

Es esta última acción en la que se basa la mayor parte de la jugabilidad de ambos títulos. Al presionar el botón y lanzar una ráfaga a un monstruo, esta se llenará de aire, quedará inutilizada y Klonoa la tomará en su mano habilitando más comandos. Al tener agarrado a un enemigo, podemos usar un doble salto para alcanzar lugares que no son accesibles con nuestro salto básico, lanzar al rival hacia los lados para que choque con otro o con elementos del escenario, tirarlo hacia abajo para romper cajas que bloquean caminos o lanzarlo hacia el fondo del escenario o hacia la cámara para interactuar con otros elementos.

Esta simple extensión de la habilidad característica de Klonoa permite que los niveles tengan un diseño un tanto más elaborado y es que, además de esto, cada fase cuenta con diversos caminos en las que hacen uso de la tridimensionalidad. Por ejemplo, podemos avanzar sin descanso hacia la derecha pero, cuando encontramos un cruce, tomamos ese nuevo camino para acceder a otras zonas con recompensas o mecanismos que necesitamos activar para continuar.

Es por ello que ambos títulos de la saga son, en realidad, una mezcla bastante curiosa entre 2D y 3D en términos de diseño que permite experimentos variados. Algunos funcionan bastante bien y otros pueden volver algo tedioso el progresar por una fase, pero te invitan a explorar con mayor detenimiento el escenario especialmente si lo que estás buscando es completar al 100%.

Para progresar en la aventura, Klonoa debe usar su anillo mágico que le permite lanzar ráfagas de viento para lidiar con sus enemigos. | Fuente: Monkeycraft/Bandai Namco

Como en todo buen plataformero, cada nivel cuenta con su propia cantidad de coleccionables como los relojes que sirven como checkpoint, vidas extra y las más importantes: las gemas de sueño y los phantomilianos. Cada fase tiene 150 gemas de sueño y 6 phantomilianos a conseguir, los cuales están ocultos en distintas partes y te invitan a revisar todos los rincones para dar con ellos. No son necesarios para poder terminar la aventura, pero es un añadido que los que adoran completar los videojuegos al máximo apreciarán.

Además, cada dos visiones se nos presenta un jefe de fase que añade una capa adicional al reto. Todos hacen uso de las mecánicas claves de Klonoa en formas bastante creativas y algunos nos harán perder varias vidas hasta que descubramos cómo lidiar con ellos.

Por otra parte, Klonoa 2 añade algunos elementos adicionales que expanden lo visto en la primera entrega como los torbellinos que impulsarán a Klonoa en el aire y los cañones que lo enviarán a otro lugar del escenario. Añadidos que vale la pena mencionar pero que no cambian sustancialmente el gameplay.

Ambos títulos no son difíciles, incluso si se juegan en las dificultades más elevadas, pero a medida que nos acercamos al final de cada uno, los retos comienzan a incrementarse y es satisfactorio ver como tu dominio del control te permitirá superar secciones más complicadas. En general, ambos ofrecen lo mismo: diversión plataformera en donde cada salto y aterrizaje cuentan si queremos llegar al final.

Klonoa enfrentándose a uno de los jefes de área de Door to Phantomile. | Fuente: Monkeycraft/Bandai Namco

Visualmente correcto, audiblemente excelso

En lo que respecta a gráficos, Klonoa Phantasy Reverie Series hace un trabajo notable al remasterizar los títulos originales en un nuevo motor: Unity. Las texturas de los modelos de los personajes y de los escenarios son bastante destacables y los diseños retienen esa magia y ternura que estaban presentes en sus obras base, con todo lo colorido y tiernamente bizarro de los enemigos.

Además, el diseño artístico de los personajes respeta mucho más las obras en las que se basa que, por ejemplo, el remaster de Klonoa que fue lanzado para Wii en 2008, donde el protagonista tenía un tamaño e indumentaria más parecida a la que portaba en Lunatea's Veil.

La calidad de las texturas y otros elementos gráficos como la iluminación han mejorado en Klonoa Phantasy Reverie Series. | Fuente: Monkeycraft/Bandai Namco

Si bien no hay algo que alabar propiamente dicho en este apartado, podemos decir que cumplen su cometido como remasterizaciones. Por otra parte, y sin haber cambiado en lo más mínimo si los comparamos con los originales, las bandas sonoras son maravillosas, con una enorme variedad de melodías que van entre juguetonas y alegres hasta otras más emotivas, sombrías o energéticas.

Si tuviera que recomendar solo una de ambos soundtracks, sin duda sería “The Closing Encounter”, el tema que suena en la fase final de Door to Phantomile ya que ambienta a la perfección el momento que estamos experimentando: el emocionante clímax de una mágica aventura.

El trabajo realizado por los compositores Eriko Imura, Kohta Takahashi, Junko Ozawa, Tetsukazu Nakanishi, Kanako Kakino, Takaki Horigome, Hiromi Shibano, Hiroshi Okubo, Tomoko Tatsuta en 1997 fue, sin lugar a dudas, excelso y varios temas musicales de estos dos videojuegos ya forman parte de mi colección personal.

Apartado técnico

Klonoa Phantasy Reverie Series no es un remake con un apartado gráfico de alta potencia por lo que no está forzando a las plataformas en donde está disponible a dar todo de sí para poder reproducirlo. La versión que tuve la oportunidad de probar fue la de PlayStation 4 y siempre se mantuvo con una tasa estable de cuadros por segundo sin un bajón que sea importante mencionar.

La curiosidad por ver qué tal rinde la versión para Nintendo Switch existe pero es probable que la consola híbrida de la Gran N, reconocida por tener ports mal optimizados, tampoco tenga problemas de rendimiento con este videojuego.

Así esté en la Tierra o en el Espacio, la tasa de frames de Klonoa Phantasy Reverie Series no se ve comprometida. | Fuente: Monkeycraft/Bandai Namco

¿Vale la pena Klonoa Phantasy Reverie Series?

Debo decir que he quedado muy satisfecho con esta colección. Klonoa 1 y 2 son títulos sumamente reverenciados en su natal Japón y mantienen un estado de culto en Occidente. Si bien no son auténticas revoluciones jugables que se mantuvieron ocultas hasta la actualidad, entiendo perfectamente porqué son tan queridos: el carisma innato de su protagonista y los personajes así como también unos conceptos y diseños jugables muy interesantes y, para rematar, una banda sonora de lujo son los ingredientes necesarios para una fórmula ganadora.

Como remasterización, Klonoa Phantasy Reverie Series es un compilado que agradezco porque brinda la oportunidad de disfrutar en plataformas de actual generación y de fácil acceso a personas que -como yo- no pudieron jugar los originales en su época. Quizás un ligero “pero” que podría destacar es su precio: el videojuego cuesta 96 soles en Steam (razonable) mientras que las versiones para consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch es de 40 dólares, unos 157 soles al cambio.

Elijas la plataforma y el precio de tu preferencia, Klonoa Phantasy Reverie Series no tiene pierde si estás en busca de dos clásicos absolutos del género de las plataformas y del gaming en general.

Klonoa Phantasy Reverie Series no tiene pierde si estás en busca de dos clásicos absolutos del género de las plataformas y del gaming en general. | Fuente: Monkeycraft/Bandai Namco

