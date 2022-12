Microsoft confirmó que le ofreció un trato a Sony para asegurar la permanencia de Call of Duty en consolas PlayStation por 10 años. | Fuente: Activision Blizzard

Microsoft sigue luchando para que la compra de Activision Blizzard llegue a buen puerto y, en sus más recientes declaraciones, confirmó uno de los rumores más fuertes relacionados a esta trascendental adquisición para la industria de los videojuegos. La compañía mencionó que sí le ofreció un contrato de 10 años a su rival Sony, que se opone a esta transacción, para asegurar la publicación de videojuegos de la saga Call of Duty en consolas PlayStation.

Brad Smith, actual presidente de Microsoft, relató a The Wall Street Journal que su división de videojuegos comandada por Phil Spencer intentó negociar con Sony certificando que la permanencia de la franquicia de videojuegos de disparos no pasaría a ser exclusiva de consolas Xbox. Call of Duty es el principal motivo por el que Sony argumenta que la compra de Activision Blizzard sería anticompetitiva ante los organismos reguladores respectivos.

Microsoft no cede con la compra de Activision Blizzard

En su declaración, Brad Smith señala que gran parte de las ganancias de la franquicia Call of Duty provienen de sus ventas en sistemas PlayStation, por lo que bloquear el lanzamiento de sus videojuegos en dichas consolas sería un total error. “El principal supuesto riesgo potencial anticompetitivo que plantea Sony es que Microsoft dejaría de ofrecer ‘Call of Duty’ en PlayStation. Pero eso sería económicamente irracional”, dijo el ejecutivo.

Además, el presidente de Microsoft añadió lo siguiente: “una parte vital de los ingresos de ‘Call of Duty’ de Activision Blizzard proviene de las ventas de los juegos en PlayStation. Dada la popularidad del crossplay, también resultaría desastroso para la franquicia de ‘Call of Duty’ y la propia Xbox, alineando a millones de jugadores”.

Smith menciona que el contrato estipulaba que el plan era publicar las nuevas entregas de la saga en consolas Xbox y PlayStation al mismo tiempo. Además, mediante este documento se comprometía a ofrecer el mismo tiempo de trabajo para ambas versiones de los videojuegos. “Es por eso que hemos ofrecido a Sony un contrato de 10 años para que cada nuevo lanzamiento de 'Call of Duty' esté disponible en PlayStation el mismo día que llega a Xbox. Estamos abiertos a brindar el mismo compromiso a otras plataformas y hacerlo legalmente exigible por parte de los reguladores de EE.UU., el Reino Unido y la Unión Europea”, indicó.

Actualmente, la Federal Trade Comission (FTC) de Estados Unidos y la Competition and Markets Authority (CMA) de Reino Unido son los principales organismos que se oponen a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

Xbox afirma tener más interés en ‘Candy Crush’

Phil Spencer, jefe de Xbox, mencionó que la intención de la compañía no es convertir a Call of Duty en un videojuego exclusivo de sus consolas. En palabras de Microsoft, lo que más le interesa adquirir es King -desarrolladora del fenómeno para móviles Candy Crush Saga, ya que quiere competir con Google y Apple en el terreno de los videojuegos para celulares.

“La transacción mejorará la capacidad de Microsoft para crear una tienda de juegos de nueva generación que funcione en toda una serie de dispositivos, incluidos los móviles, gracias a la incorporación de los contenidos de Activision Blizzard. Aprovechando las comunidades de jugadores existentes de Activision Blizzard, Xbox tratará de ampliar la Xbox Store a los móviles, atrayendo a los jugadores a una nueva plataforma móvil de Xbox. [...] Microsoft espera que, al ofrecer contenidos conocidos y populares, los jugadores se sientan más inclinados a probar algo nuevo”, dijo la empresa.

Lo anterior corresponde con una serie de documentos relacionados a la adquisición de Activision Blizzard presentados por la compañía, que aseguran que planea desarrollar una tienda de videojuegos para dispositivos móviles aprovechando el nivel de desarrollo de King.

