El lanzamiento de Marvel’s Avengers (2020) fue simplemente decepcionante. Pese a todos los años en trabajo, Square Enix y Crystal Dynamics nos entregaron un juego a todas luces soso y aburrido, en lo que fue uno de los peores lanzamientos en pandemia.

Por ello mismo, cuando se anunció Marvel’s Guardians of the Galaxy, las expectativas fueron moderadas. Pese a ello, hubo atisbos que mostraban una esperanza en el panorama: se pasó a otro estudio (Eidos Montreal) y se prometió que no sería un juego de servicio para dedicarse más en la historia y la jugabilidad del título.

Con más de 25 horas de juego, Progamer trae la reseña de Marvel’s Guardians of the Galaxy a un día de su lanzamiento para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. ¿Vale o no la pena?

Reseñado en PC (Leer escuchando The Final Countdown de Europe debajo)

Historia

Uno de sus puntos más fuertes es la historia. En ella encarnamos principalmente a Star-Lord, el líder de los Guardianes de la Galaxia, una banda de héroes interestelares que también cumplen una labor de cazarrecompensas, pero siempre acompañado de su equipo: Drax, Rocket Racoon, Groot y Gamora. Sin necesidad de caer en spoilers -y de manera algo vaga- sus acciones los llevarán a una lucha contra la Iglesia Universal de la Verdad, una secta religiosa que poco a poco se convierte en un imperio en el universo y que busca su control total.

Para ello, Marvel’s Guardians of the Galaxy nos ofrece una fuerte evolución de los personajes, quienes, pese a mantener un tono humorístico en gran parte del tiempo, tienen que enfrentarse a fantasmas del pasado para madurar y encontrar las claves del éxito en su misión.

Los diálogos son una de las principales características de este apartado. Han sido muchas las veces en la que me he reído fuertemente por las conversaciones, las cuales son llevadas por el humor de una manera no forzada, dadas principalmente por la propia personalidad de los personajes y que toma hasta memes de la cultura de internet. Pero también hay grandes momentos de tensión o de verdad, cuando somos testigos de cómo sucesos de años atrás han logrado permanecer enquistados en los corazones de nuestros héroes.

Nuestro equipo en problemas. | Fuente: Square Enix | Fotógrafo: RPP Noticias

Para ello, también dependen de las decisiones o frases que escoja Star-Lord para interrumpir en las conversaciones, los cuales impactarán en el temperamento del resto de guardianes.

La narrativa principal también se verá afectada por esta toma de decisiones, los cuales cambiarán ciertos tramos de nuestra aventura especialmente cuando se trate de personajes terceros que vayamos conociendo.

La historia toma mucho de los cómics originales de la franquicia, por lo que no esperes un desarrollo o adaptación de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Y como siempre, no dejemos pasar al Milano, la nave que nos llevará a las distintas locaciones del juego a través del espacio.

El Milano es nuestro hogar: el lugar donde conoceremos más a nuestros compañeros. | Fuente: Square Enix | Fotógrafo: RPP Noticias

Jugabilidad

Marvel’s Guardians of the Galaxy es un juego lineal que, pese a parecer de mundo abierto, tiene bien marcado su secuencia de acciones. Eso sí, habrá algunos sectores en el que podremos salirnos del guion y podremos explorar sus mundos en búsqueda de nueva información.

Como toda serie de Marvel, el juego está llena de acción, pero un tanto limitada. Habrá zonas especiales de combate, las cuales serán controladas por hordas de enemigos. Si bien es cierto, controlamos a Star-Lord, es imperante que utilicemos los poderes de los demás guardianes para hacer daño en área o enfocarse en algunos de los principales enemigos.

Cada héroe tendrá cuatro habilidades, con 3 de los cuales se mejorarán cual RPG con los puntos de habilidad que obtengamos al derrotar a los villanos. El cuarto poder se desbloquea necesariamente con momentos fuertes de la trama, cuando cada personaje tendrá que atravesar por una experiencia única para seguir adelante. Al ser lineal, para el final de las aventuras contarás con tu set completo en las peleas.

Las habilidades son muy vistosas y en combinación del resto del equipo tendremos una explosión de colores en el centro de los duelos. Y, como resalto, son necesarias, ya que permitirán crear cadenas de combos que finalizarán en ‘acciones’ contra villanos principales, permitiendo derrotarlos. Si no llegas a este punto, la vida de ellos se regenerará y tendrás que seguir peleando.

En el recorrido, iremos encontrando piezas de mejoras, los cuales permitirán mejorar características de nuestro equipo, mejoras en salud o escudo. Son simples, pero ciertamente ayudan en el desenvolvimiento de los combates.

Star-Lord cuenta con sus blasters, unas pistolas que también irán desarrollando poderes de acuerdo a la narrativa. Estas, además del combate, también permitirán acceder a zonas ocultas en el mapa con cajas de botín con trajes ocultos para nuestro equipo o simplemente continuar con nuestro recorrido.

El juego cuenta con una serie de puzles, aunque no tan complicados. | Fuente: Square Enix | Fotógrafo: RPP Noticias

Ciertamente contamos con monstruos y personaje rivales que exigirán una gran concentración y el uso del doble salto para evitar los golpes, pero la mayoría será un trámite -aunque algo extenso- para superar. Si quieres un verdadero reto, ve por el máximo nivel de dificultad.

Si en algún momento no encuentras el ritmo para seguir, entra a una Reunión. Esta función paraliza el tiempo y traer a los guardianes a un debate, en el que Star-Lord tiene que escoger una opción para motivarlos. Si acierta, todos ganan un bufo de escudo y poder, además de habilidades varias en un pequeño lapso. Si te equivocas, solo tú recibes la mejora.

Con el equipo en Reunión. | Fuente: Square Enix | Fotógrafo: RPP Noticias

Un punto a criticar es la simpleza de algunos enemigos, los cuales -literalmente- son gelatinas. Esto hace que algunos duelos sean monótonos y aburridos, sumado a su fácil resolución.

Cierro la sección con los combates con el Milano, los cuales son cortos, aunque algo frenéticos y divertidos.

Gráficos y apartado técnico

En cuanto a gráficos, Eidos Montreal ha trabajado de manera perfecta en el juego, brindándonos una alta cantidad de detalles en nuestro panorama, aunque no podamos recorrerlos. Muchos escenarios son muy sorprendentes y no puedo pensar en la oportunidad en la que pueda verlos con la tecnología de trazados de rayos, los cuales serán añadidos en un parche día 1.

Algunos de los escenarios del juego. | Fuente: Square Enix | Fotógrafo: RPP Noticias

Los rostros de los Guardianes de la Galaxia no son los mismos que el de las películas, pero buscan guardar similitudes y sus propios rasgos característicos. Aunque a términos generales es aceptable, a quien sí choca verlo un poco es a Drax, quien luce muy distinto del personaje encarnado por Dave Bautista en el UCM.

Pero Marvel’s Guardians of the Galaxy no está exento de errores. El juego tiene una gran cantidad de bugs, algunos muy puntuales. Por ejemplo, cuando Star-Lord pierde todos sus puntos de vidas al caer por un abismo, suele caerse como una plastilina y hasta suele ocasionar quiebres de los gráficos.

Me pasó un par de ocasiones en las que tuve que reiniciar mi pelea contra un jefe debido a que, pese a encadenar una serie de combos, las ‘acciones’ no se llevaban a cabo, siendo imposible derrotarlos.

Otro error que tuve fue el de apuntado. Al presionar la rueda del mouse, el disparo se redirecciona a un solo enemigo en específico. Hubo muchos momentos en los que incluso se mira se iba, provocando incomodidad al caminar o atacar. Y en otras ocasiones el autoapuntado no se cerraba con los botones.

Pero no quiero cerrar mi reseña sin dejar de mencionar el soundtrack que acompaña al juego. Aunque los gustos difieren, la buena selección de hard rock acompaña bien la acción y estas canciones, incluyendo las originales, son la cereza del pastel. Eso sí, algunas veces esperaba más fuerte el sonido para terminar con fuerzas las misiones.



¿Vale la pena Marvel’s Guardians of the Galaxy?

Pese a ciertos desaciertos como errores técnicos o simplicidad en algunas peleas, Marvel’s Guardians of the Galaxy es un videojuego con una narrativa interesante e innovadora, además de tener un carisma único. Con personajes entrañables y acción muy llamativa, sí es realmente una opción a considerar en medio de la temporada fuerte de lanzamientos, especialmente si eres fan de los superhéroes. Lo recomiendo (y más a un alto volumen).

