El juego fue desarrollado por Ludosity y Fair Play Labs. | Fuente: GameMill Entertainment

Por Julio Salas "Kloj". Streamer y aficionado de los videojuegos. Puedes escucharlo semanalmente en Progamer Podcast.

De vez en cuando pasa. Ese pequeño juego especial, que solo existe por tener una oportunidad y un sueño. La idea adecuada, el equipo apropiado y solo el suficiente presupuesto como para lograr algo que nadie absolutamente esperaba. Nickelodeon All-Star Brawl es ese juego. El nuevo proyecto del equipo de Ludosity ha logrado algo impensable: hacer sudar a Super Smash Bros Ultimate.

El menú de Nickelodeon All-Star Brawl. | Fuente: Ludosity

¿Es Nickelodeon All-Star Brawl solo un clon de Smash?

La saga de Super Smash Bros., es única. Su jugabilidad y concepto es absolutamente inconfundible y cualquier juego que quiera entrar a su fórmula siempre será comparado con él.

Muchos lo han intentado, todos han fracasado. Incluso el ahora difunto PlayStation All-Stars Battle Royale, con todos los recursos de Sony, nunca llego a tener la popularidad suficiente como para convertirse en un juego recordado. El juego cambió las reglas de Smash en búsqueda de crear algo nuevo. Pero, parecía más preocupado con la vergüenza de ser visto como una copia.

Nickelodeon All-Star Brawl no tiene tales problemas. Es una copia descarada y no tiene vergüenza de admitirlo. Pero que eso no nos engañe: este juego trae sus propias grandes ideas. La jugabilidad del juego es rápida, la agresividad por montones y las mecánicas solo brillan al darte la libertad para jugar como tú quieras. ¿Es Nickelodeon All-Star Brawl una copia de Smash? ¡Si! ¿Importa? ¡No!

Probando Nickelodeon All-Star Brawl. | Fuente: Ludosity

Nickelodeon All Stars Brawl innova lo que copia

Si tuviera que elegir la referencia, Nickelodeon All-Star Brawl toma más inspiraciones de Super Smash Bros. Melee que del resto de la serie. El uso de dashes en el aire, WaveDashes, ataques veloces y rápida velocidad de movimiento. Son perfectos para los fans del juego original de Gamecube.<

Todos los personajes llevan dentro una mezcla de ataques originales y “variaciones de Smash”. Nigel Thornberry, viene con la explosión de Jigglypuff, Reptar tiene un “salto y aplaste” muy parecido al de Yoshi, Powdered Toast Man viene con un escudo muy parecido al de Fox… la lista sigue y sigue.

Lo bueno es que el juego no está satisfecho con solo copiar. Innova en sus propios controles, el juego separa sus ataques en tres botones diferentes. Por ejemplo, hay un botón para ataque ligeros, pesados y especiales.

Originalmente en Smash para usar ataques ligeros y pesados, debías usar tener precisión con no mover muy fuerte el stick. Aunque en teoría práctico, en realidad, tener esa precisión era muy difícil si querías correr o hacías movimientos repentinos. Nickelodeon All-Star Brawl decide cambiarlo y darle su botón dedicado. Se siente mucho mejor.

Júntalo con la habilidad de hacer dash en el aire libremente y tienes una combinación increíble de libertar y agresividad aérea fácil de usar en el juego. Nada te detiene.

Nickelodeon All-Star Brawl es la definición de poco, pero mucho



Por desgracia, Nickelodeon All-Star Brawl por más ventajas que tenga, también muestra sus límites. El juego viene con un elenco de 20 personajes y 20 niveles en donde jugar. No hay items y solo tiene 3 modos de juego versus: por “vidas”, por tiempo y un modo salido de Slam City, tipo deporte. Este último, es un modo en donde jugadores golpean una batalla en equipos por la oportunidad de acertar un gol.

Aparte de eso, los personajes no tienen voces y las canciones no son las originales de las series. El soundtrack hace lo mejor que puede por reproducir el estilo y algunas no son tan malas. Pero, para los que estaban esperando el conocido “trato Smash” a tu serie favorita, quizás se vean decepcionados. Incluso en el modo arcade, a las justas tendrán un mensaje de introducción genéricos y no tiene finales de personaje.

¿Tiene buen online?

Super Smash Bros Ultimate tiene uno de los elencos más icónicos e increíblemente imposibles de un juego. Es la celebración de toda la historia de los videojuegos. Y sería bueno que se pudiera jugar online. El lag en Smash es terrible y en los tiempos de pandemia, donde tus amigos ya no pueden visitar, el juego se vuelva casi inservible.

Nickelodeon All-Star Brawl ataca este problema de frente. Usando “Rollback Netcode”, el online del juego es mucho mejor que cualquiera en su competencia. Aunque aún tiene unos cuantos problemas, en donde los fps del juego se caen sin control, la mayoría de mis partidas, han sido jugables y sin muchos problemas.

Podrías jugar con jugadores de hasta 180 ms de ping y sentir que estas jugando con alguien a tu costado. Aparte que el matchmaking te encontrara oponentes en solo segundos. Es una de las mejores experiencias online que he tenido hasta ahora.

¿Nickelodeon All Stars Brawl vale la pena?

Yo digo que sí. El juego tiene buen gameplay, se juega bien online y es divertido. Es una gran opción para jugar con tus amigos, ahora que nuestra forma de interactuar ha cambiado.

Pero a la vez, puedo ver que hay personas que no recibirán lo que esperan. La falta de voces, las pocas opciones, no ítems, no música de las series, etc.

Si lo que buscas es un juego que te de todo el fan service posible, entonces este juego quizás solo se vea como un juego independiente que quizás no valga el dinero que pida. Pero si lo que buscas es un Smash que se pueda jugar online y competir, entonces Nickelodeon All-Star Brawl es el juego que buscas y muy difícil que exista otro más.

Puntuación: 8/10 “Un juego hecho con una oportunidad, un sueño y dos Luquitas”

Jugado en PS4 gracias a una copia digital entregada por Solutions2Go

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.