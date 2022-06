El videojuego saldrá a la venta el jueves 16 de junio en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch. | Fuente: Dotemu

Este jueves 16 de junio saldrá a la venta uno de los títulos más esperados de la vieja escuela: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Sí, una nueva entrega de nuestras queridas Tortugas Ninja.

Dotemu y Tribute Games nos presentan un videojuego original basado en una de las franquicias más famosas del género de los beat’em up que gobernaban las máquinas recreativas y consolas. El objetivo es claro: hacernos recordar esas tardes frente al televisor cuando no teníamos mayores preocupaciones en nuestra cabeza.

Por lo tanto, ¿podrá Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge estar a la altura de la nostalgia?

Historia

La historia del juego es tal y como podríamos recordarlo en títulos anteriores. Shredder manda a sus secuaces a robar dispositivos para poder darle un cuerpo a Krang, aquel alienígena que está reducido a solo un cerebro. Comandados por Bebop y Rocksteady, los soldados del Clan del Pie se unen a guerreros triceratons y los robots para evitar que las Tortugas Ninja se interpongan en sus planes.

Las locaciones del juego nos hacen regresar a Manhattan, a Coney Island o a las oficinas del Canal 6 con una gran referencia a los cómics, la serie animada y a los pasados juegos de la franquicia. Todo se nos hará familiar: realmente nos sentiremos como en casa.

El desarrollo del conflicto es sencillo, pero divertido y fresco, por lo que cumple con su meta principal de entretener.

Cada misión es una continuación lineal de los sucesos del anterior. | Fuente: Dotemu

Jugabilidad: ¡COWABUNGA!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge nos pone en la piel de siete personajes: Raphael, Leonardo, Donatello, Michelangelo, Splinter, April O’Neil y Casey Jones, cada uno de los cuales tiene una combinación de características diferentes. Algunos tienen mayor alcance en sus golpes, otros son más veloces, mientras que uno que otro es más potente en ellos.

Nuestro control (juega con mando, por favor) mantiene un botón para golpear, saltar, rodar, dar el ataque especial y recargar nuestro poder. No obstante, será la suma de los tres primeros los que nos den los combos para acabar de manera rápida y “vistosa” con los enemigos.

La sensación en la jugabilidad es más que buena, siendo muy ágil e incluso desenfrenada en cada escenario. Si así es el modo de un solo jugador, ¡imagínate el de 6! PD: amigos no incluidos con el juego.

En cada stage disputaremos de forma lineal del famoso “yo contra el barrio” mientras ves una serie de detalles muy memorables. Uno de ellos es el regreso de las pizzas de salud más sus variantes: algunas te dan más puntuación y otras te dan un frenesí de golpes o incluso te recargan la energía para que lances ataques especiales de manera ilimitada por un cierto tiempo. Esto lo redondea con artículos disponibles para golpear a los rivales, interacción con el escenario o hasta el cómo nos esperan los soldados del pie, algunos leyendo su periódico o jugando en Game Boy. No recuerdo la última vez que vi en un juego cómo los huecos del desagüe podrían quitarte una vida.

Yo escogí a Leonardo en mi primer recorrido por tener las habilidades más balanceadas (y porque también me llamo Leonardo). | Fuente: Dotemu

Asimismo, al final de cada fase tendrás que luchar contra un boss. En promedio, la mayoría no me sacó canas verdes. A mi gusto, fueron justos en dificultad, pero entendería si alguien pide una mayor exigencia en dicho sentido.

Cabe resaltar que, por si no te has dado cuenta ya, es un juego continuista en gameplay y funcionamiento. A diferencia de otras obras de la editora como Streets of Rage 4, este juego busca, más que nada, entregarte una fórmula ya vista, pero adaptada a nuestro tiempo. No esperes cambios radicales, podrías decepcionarte.

El modo historia nos brinda algunas particularidades: podemos cambiar de personaje entre escenarios (y a cada uno debemos maximizar su nivel hasta el 10 para desbloquear habilidades) y tendremos vidas limitadas que nos permitan seguir en el camino, pero, si las perdemos, siempre podremos intentarlo de nuevo. En el modo arcade, sin embargo, si perdemos dichas oportunidades, tendremos que volver al principio.

Un detalle específico que sí no me agradó fue la falta de un tutorial que nos permita poner en práctica cada combo. En su reemplazo, nos muestran diapositivas animadas con la combinación de teclas correspondientes y su efecto visual. Pudo haber sido más dinámico y natural en los primeros escenarios.

Asimismo, aunque entiendo que los títulos originales también eran cortos, el primer ‘run’ del juego fue muy rápido. Esto pudo solucionarse con misiones secundarias completas. Por ejemplo, en algunos escenarios se nos abre un nuevo camino con algunos de los personajes que nos encontramos en la misión principal, pero, al dirigirnos a ellas, nos daremos cuenta que solo son centros de reclamo de puntos por encontrar coleccionables en la ruta primaria.

Lo que sí aprecio es la harta rejugabilidad con los 7 personajes y las numerosas veces que podrás jugar con tus amigos en local o multiplayer.

Apartado técnico

De forma visual, el juego luce impecable. Se siente como en una SNES mejorada, con un apartado gráfico inconfundible, con la gama de colores y el diseño de personajes más que correcto.

Esto va acompañado de una banda sonora distintiva, además de un aspecto técnico fluido, con una alta tasa de cuadros por segundos y sin caídas.

Siento claramente que es un dibujo animado en movimiento, lo cual será bienvenido por los jugadores deseosos de este recuerdo. El arte es como te esperarías de un juego de esta saga.

Eso sí, no está libre de algunos errores, principalmente cuando nuestro personaje llega a los límites de la pantalla. En una ocasión, tuve que reiniciar la misión debido a un bug en dicha situación. Tras ello, no he tenido mayores problemas.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge: ¿Vale la pena?

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge es uno de los videojuegos más nostálgicos que he jugado en los últimos años. La cantidad de referencias, el apartado gráfico o el modo arcade te hacen recordar aquellos años juveniles de la mejor manera. Es un gran homenaje, ágil y sencillo, a la franquicia. Lo recomiendo y más aún considerando que hasta lo puedes encontrar “gratis” en el Xbox Game Pass para generar el caos con hasta 6 amigos.

Reseñado en PC con una copia digital otorgada por Dotemu.





Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.