Rey Mysterio es la portada del videojuego y protagonista del modo Showcase. | Fuente: 2K

En 2019, WWE 2k20 hizo lo que nadie en la franquicia de videojuegos de WWE pensó que ocurriría: casi la destruye. Su falta de contenido y la cantidad monstruosa de errores paralizó la famosa saga de videojuegos de lucha libre e hizo que se pausara para trabajar en un regreso triunfal.

Con más de 2 años de trabajo, el camino no ha sido fácil para Visual Concepts y 2K. Propios hechos de la empresa como las olas de despidos masivos en la pandemia provocaron cambios sustanciales en el que sería el juego que tanto esperábamos. Pero, pese al camino adverso, WWE 2k22 ya está aquí y en Progamer tuvimos la oportunidad de jugarlo antes de su lanzamiento.

Reseñado en PS4 gracias a un código digital entregado por 2k Games

Mejores gráficos y físicas

WWE 2K22 tiene una mejora única y visible desde el primer combate: los luchadores tienen mejores pulidos artísticos y el juego no se “rompe” con las físicas de los movimientos. Claro está, muchas veces los golpes son bruscos o los cambios entre un finisher y un movimiento ligero son notoriamente agresivos visualmente, pero el juego se disfruta como si de un combate real se tratase.

Y eso es lo genial: representar en un videojuego la pasión de millones de aficionados a WWE. He visto con gran gusto cómo las entradas han sido recreadas. Ver el ingreso de Edge, Bobby Lashley, The Undertaker o hasta nuevas figuras como Ricochet, Walter y más me ha gustado y me ha hecho sentir como si la programación habitual se tratase.

Los diseños de los luchadores están en ámbitos generales más que correctos, con picos en algunos luchadores y puntos flacos en otros. Principalmente es con los detalles donde se flaquea más, con tatuajes faltantes, barbas mal colocadas o gestos poco congruentes.

El juego homenajea a los años pandémicos, dándonos los escenarios de estos dos últimos años, incluyendo el Thunderdome con las pantallas con rostros en movimiento de los fanáticos de todo el mundo.



La arena en el juego. | Fuente: 2k

La lista de luchadores es algo divisoria. Están las figuras modernas, pero también hay notorias ausencias tras los despidos que la empresa realizó en los últimos meses. Pese a ello aún conservamos algunos luchadores retirados como Braun Strowman o Jeff Hardy y traemos figuras como los antiguos Undertaker o incluso Farooq, pero no vemos a Bray Wyatt o al propio Daniel Bryan.

The Rock en WWE 2K22. | Fuente: 2k

Los movimientos son visualmente atractivos y el arsenal de ataques ligeros, especiales y combos varía dependiendo de cada luchador. Asimismo, sus atributos son diferenciales, marcándose la línea entre los técnicos, los voladores, los brawlers o los pesos pesados, cambiando la estrategia en cada combate.

Podremos disfrutar duelos uno a uno, en equipos, tríos, relevos de 8 luchadores y hasta el Royal Rumble, mientras podemos usar estipulaciones como el Hell in a Cell, sin descalificaciones, TLC, solo escaleras o hasta el propio Money in the Bank.

Eso sí, siempre es bueno darse una vuelta por el lado de la Comunidad, la cual nos regalará algunos personajes entrañables (o de otras compañías) que podremos utilizar en nuestro modo Universo en partidos de exhibición.

Karrion Kross ganando el título de NXT en un show de Main Event. | Fuente: WWE

Algo que el jugador debe tener claro es que WWE 2K22 está hecho para consolas de la ya llamada pasada generación (PS4 y Xbox One). Si tienes una PS5 o Xbox Series X|S, no esperes grandes cambios.

Muchos modos, pero faltan pulir

Luego de la experiencia de combate, WWE 2K22 llega con distintos modos de juegos que buscan enamorar al jugador singleplayer, aunque con ciertas falencias notorias en algunas de ellas.

El que más llama la atención fue el Showcase, donde recorremos la historia de nuestra portada Rey Mysterio. Para ello, el luchador revive las historias de sus combates más importantes en su carrera, en una mezcla de gameplay con videos oficiales de las luchas que realmente hacen que vivas el momento.

Sin embargo, hay un detalle que no me agradó: la elección de algunos de estos combates. El pico máximo de Rey Mysterio en WWE fue cuando ganó el Royal Rumble 2022 y luego consiguió el campeonato en WrestleMania 22 ante Kurt Angle y Randy Orton. Ninguno de estos dos momentos estuvo cubierto y la razón es que Kurt Angle no fue considerado para juego tras su despido. Se incluyen dos peleas un poco intrascendentes como contra Samoa Joe y Gran Metalik en su reemplazo.

Quizás también hubiese ayudado que los videos donde Rey Mysterio habla sobre estos momentos sean fuera del personaje, recordando con exactitud cómo se sentía en momentos como cuando luchó contra Eddie Guerrero o JBL.





Otro modo es el Universo, donde podremos escoger a una estrella del roster para hacerla una figura trascendental. Aquí muchos jugadores podrán cumplir su sueño y poner a sus favoritos como caras de la empresa, aunque sea en el videojuego. Mi primer intento fue con Cesaro, un luchador que lastimosamente ya no continúa en WWE.

MyRyse es similar, pero con un personaje creado desde cero. En este punto hay algo que no mencioné hasta el momento, y que es algo desesperante precisamente en este apartado: los tiempos de carga. Al editar a nuestro luchador, notarás que cada cambio será lento y precargará con demoras. Un punto en contra.

Pese a ello, MyRyse tiene cosas muy atrayentes como poder elegir a NXT como marca objetivo a la de ascender o hasta pelear en el Performance Center junto a entrenadores como Shawn Michaels. En contraposición, los diálogos clichés o la baja calidad de los rostros en conversación te hacen sentir que esta sección no fue la prioridad en el desarrollo.





Modo MyGM. | Fuente: 2k

MyFaction es el modo FUT de las luchas, en donde tienes que conseguir cartas para que puedas tener un equipo competitivo ante facciones importantes como la nWo. Y el modo MyGM tiene a grandes nombres detrás de las posibles historias más geniales que puedas crear como William Regal, Adam Pearce, Sonya deville o Stephanie y Shane McMahon.

Pero mi modo favorito es el de personalización: hay múltiples opciones para que el jugador pueda pasar horas y horas solo cambiando un escenario, editando una entrada o creando un nuevo personaje.

WWE 2K22: ¿Vale la pena?

WWE 2K22 tiene mucho contenido (aunque con algunos altibajos) que hace que te mantengas horas frente a la pantalla. Es un juego que ha mejorado enormemente con respecto al infame WWE 2K20, con muchos mejores gráficos y animaciones, así como modos pedidos por los fans. Es disfrutable y aunque tenga mucho por mejorar como los modos MyRyse o detalles en el Showcase, es un buen regreso de la saga de lucha libre en videojuegos. Si tienes dos mandos y un amigo fanático de WWE, podrás tener mejor experiencia en el juego. Si eres un solo jugador, apóyate más de la comunidad y sus modificaciones.

WWE 2K22 saldrá al mercado este 11 de marzo en multiplataformas, pero puedes jugarlo desde este martes 8 si es que cuentas con la versión Deluxe.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.