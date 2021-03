El videojuego aún no cuenta con fecha de estreno oficial. | Fuente: Microsoft

Microsoft ha anunciado que realizará una presentación oficial de novedades de Age of Empires IV el próximo 10 de febrero.

La compañía, en conjunto con Relic Entertainment, sus desarrolladores, han apuntado que la presentación mostrará lo avanzado en el videojuego desde su anuncio hace ya casi 4 años.

“Si bien no queremos estropear todo lo que tenemos en la tienda”, dice la publicación del blog, “sabemos que ha estado ansioso por ver más destellos de Age of Empires IV desde el primer avance en X019. ¡Nuestra transmisión incluirá una nueva mirada a la jugabilidad, las civilizaciones, las campañas y más para que disfrutes!".

Sin embargo, eso no es todo: los desarrolladores también han anunciado en la publicación que también compartirán algunas "noticias emocionantes" para los fanáticos de Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Empires III: Definitive Edition durante el evento.

Age of Empires IV, una larga espera para sus fans

Pese a que fue mostrado un pequeño adelanto en noviembre del 2019, en general, se conoce muy poco sobre la esperada cuarta entrega desde su anuncio en el 2017.

De Age of Empires IV solo se sabeque estará ambientado en la edad medieval, cuando se creía que abordaría etapas del siglo XIX y XX.

Relic Entertainment anunció en diciembre que ya es jugable y que solo están puliendo detalles para lanzarlo a las plataformas.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.