Los suscriptores de Xbox Game Pass tendrán que crearse una cuenta de EA Play para poder acceder a este nuevo catálogo. | Fuente: Xbox

Buenas noticias para Microsoft. Luego de comprar a Bethesda e incluirlos en su servicio de suscripción, la división de juegos Xbox ha confirmado la llegada de EA Play al Xbox Game Pass sin costo adicional para este jueves 18 de marzo.

Xbox publicó una entrada de blog en la que confirmaba los rumores y anunciaba que 60 juegos pertenecientes a la compañía Electronic Arts llegarán al servicio de suscripción de juegos Xbox Game Pass tanto para PC como para consolas Xbox Series X|S y Xbox One.

Entre los juegos que llegarán al Xbox Game Pass están Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 y Need for Speed ​​Heat, así como títulos de algunas de las franquicias más populares de EA como Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer y Los Sims.

Asimismo, también tendrán acceso a Star Wars: Squadrons y a una prueba de 10 horas de FIFA 21.

Xbox Game Pass cada vez mejor

Si es que a los usuarios de Microsoft les parecía que 100 juegos (incluyendo estrenos día 1 de juegos como Halo o Gears of War) no era suficiente, ahora tendrán 20 juegos extras propios de Bethesda, entre grandes joyas como The Elder Scroll, DOOM y Wolfenstein, y 60 juegos extras de EA.

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción que ofrece acceso a una selección creciente de juegos de por 9,99 dólares mensuales. Por 15 dólares, obtienes el paquete doble tanto para consolas y PC, además que incluye el xCloud para jugar en celulares (aunque solo para países seleccionados).

