El desarrollador de Halo apagará todos los servicios de la franquicia para Xbox 360. | Fuente: 343 Industries

El desarrollador 343 Industries ha realizado un comunicado en una publicación de blog donde especifica que la gran mayoría de los servicios en línea de Halo para Xbox 360 se retirarán de forma permanente a partir de diciembre de 2021.

Lo servicios que se apagarán incluyen el modo multijugador como emparejamiento y servidores en línea, mientras que los juegos personalizados seguirán funcionando. Compartir archivos y personalizar el jugador también podrán estar deshabilitadas.

La características que se apagarán son variadas, por esa razón, 343 Industries publicó un gráfico donde se aprecia perfectamento los servicios que dejarán de funcionar cuando se inicie el apagón.

343 Industries apagará los servicios de Halo para Xbox 360. | Fuente: 343 Industries

Este cambio es comprensible, dado que el videojuego tiene más de una década desde que se lanzaron. Sin embargo, los usuarios más acérrimos de la franquicia podrán obtener el Halo: The Master Chief Collection para Xbox Series X/S, consolas Xbox One y PC con Windows 10 por US$ 40.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.