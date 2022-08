Phil Spencer espera que en el futuro existan menos videojuegos exclusivos para que más usuarios puedan disfrutarlos. | Fuente: The Game Awards

Phil Spencer continúa expresando su apoyo a que los videojuegos estén disponibles en cada vez más plataformas del mercado y no en una sola. La nueva declaración del jefe de Xbox, división dedicada al gaming de Microsoft, señala que los videojuegos que no son exclusivos son mejores para la salud de este sector.

En una reciente entrevista concedida a Bloomberg, el mandamás de la compañía expresó su deseo de que, algún día, la exclusividad de ciertos títulos en una sola plataforma termine. “Nos encanta poder traer más jugadores para reducir la fricción, hacer que las personas se sientan seguras cuando juegan, permitiéndoles encontrar a sus amigos y jugar con ellos, independientemente del dispositivo, creo que a la larga eso es bueno para esta industria”, dijo Spencer.

“Tal vez compras una Xbox y yo compro una PlayStation para casa, y nuestros hijos quieren jugar juntos y no pueden porque compramos la pieza de plástico equivocada para conectarla a nuestro televisor”, continuó el ejecutivo durante la entrevista.

Una práctica habitual en el gaming

Por supuesto, si todos los videojuegos se publicarán en todas las plataformas disponibles en el mercado, la competencia entre compañías prácticamente no existiría. Dado que se trata de una realidad utópica, lo más cercano a la visión de Spencer es lo que lleva haciendo Xbox desde hace algunos años: lanzar sus títulos tanto en sus consolas como en PC. La computadora se ha convertido en una suerte de territorio neutral para las más grandes firmas del sector y ahora hasta PlayStation ha apostado fuerte por la publicación de sus exclusivos en Steam o Epic Games Store con grandes resultados.

Si bien lo que expresa Phil Spencer es el ideal de la gran mayoría de los fans de los videojuegos, lo cierto es que su compañía no se encuentra precisamente en una buena posición en este tópico. La razón es la intención de compra de Activision Blizzard y, con ella, todas sus franquicias como Call of Duty.

No obstante, en el pasado, Spencer recalcó que su intención es mantener Call of Duty en PlayStation debido a su éxito y popularidad en dichas consolas. “La realidad es que la estrategia de retener los juegos de Activision Blizzard y no distribuirlos en las tiendas de consolas rivales simplemente no sería rentable para Microsoft”, dijo el ejecutivo anteriormente.

“Solo les diré a los jugadores que disfrutan juegos de Activision Blizzard en la plataforma de Sony: no es nuestra intención alejar a las comunidades de esa plataforma y seguimos comprometidos con eso”, sentenció Spencer en la entrevista previa.

El futuro de la industria de los videojuegos

Por ahora, lo que sabemos es que Call of Duty: Modern Warfare 2 y Call of Duty: Warzone 2 se mantendrán en las plataformas de PlayStation pese a los temores que puedan tener los jugadores sobre su permanencia en dichas consolas.

Modern Warfare 2 se estrenará el 28 de octubre de 2022 y, de acuerdo a las filtraciones, Warzone 2 se lanzaría el 16 de noviembre, aunque aún no hay una confirmación oficial por parte de Activision Blizzard respecto a esto último.

