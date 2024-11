“And Just Like That” se despide de uno de sus personajes en la tercera temporada: ¿Quién será?

Los fanáticos de la serie han levantado una de ola de especulaciones sobre quién dirá adiós para siempre en la próxima temporada.

La tercera temporada de Sex and the City, And Just Like That, se estrena en 2025, y desde que inició su rodaje el año pasado ha generado gran expectativa entre los fans. De hecho, varias preguntas han quedado en el aire. Por ejemplo, las imágenes filtradas en redes sociales del rodaje muestran a las protagonistas de la serie vestidas de negro y asistiendo a un funeral, lo que ha desatado la curiosidad entre los fans, quienes desean saber qué personaje muere en esta tercera entrega.

Steve podría despedirse en la tercera temporada

Las especulaciones no paran, y una de las hipótesis más comentadas entre los fanáticos apunta a que Steve Brady, el exesposo de Miranda, será quien muera en esta tercera entrega. Su reconciliación con Miranda y la pérdida del protagonismo de su papel lo convierten en un posible candidato. Además, un casting buscando extras para interpretar a exnovias de Steve le dan más fuerza a esta teoría.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que sea Che Díaz quien salga de And Just Like That, ya que su ausencia en la nueva temporada y la cara un tanto despreocupada de las protagonistas durante el funeraln hace pensar que puede tratarse de un personaje secundario que no tiene tanto peso como Steve.

Otra teoría, pero con menor peso, sugiere que quien podría abandonar el reparto es Bitsy von Muffling. Las imágenes de Julie Halston, la actriz que interpreta a Bitsy, en un centro de cáncer han alimentado este posible escenario. No obstante, existe la posibilidad de que el funeral sea simplemente una fachada y ningún personaje reconocido salga de la serie.

Esperando el estreno en 2025

La tercera temporada de “And Just Like That” desde ya promete ser una montaña rusa de emociones, y ahora habrá que esperar hasta su estreno el próximo año para ver si todos sus personajes se mantienen con vida o habrá que darle el último adiós a uno de ellos. ¿Qué opinas tú? ¿Quién crees que será el personaje que abandone la serie?