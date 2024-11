Pedro Pascal hizo divertido baile durante concierto de The Cure en Londres [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pedro Pascal fue captado bailando durante un concierto de The Cure realizado el último viernes 1 de noviembre en el Reino Unido. Según muestran videos difundidos por diversos usuarios en redes sociales, el popular actor chileno de The Last of Us y The Mandalorian estuvo en el Troxy de Londres divirtiéndose a ritmo de la música de la icónica banda británica.

En efecto, en un registro audiovisual, de apenas 26 segundos, se pudo ver a Pedro Pascal usando un polo morado y con lentes. El actor, que encarna a Oberyn Martell en la icónica serie Game of Thrones, estuvo moviendo los brazos y el cuerpo mientras sonreía con el fondo de Just Like Heaven, uno de los icónicos temas de The Cure.

Asimismo, Pedro Pascal, quien protagoniza la esperada secuela de Gladiador con el personaje de Marcus Acacius, estuvo acompañado del actor Ebon Moss-Bachrach (The Bear) y la popular escritora de cine Charlotte White.

Los dos artistas mencionados están al lado de Pascal disfrutando —al igual que el actor— del concierto dado por The Cure para celebrar el estreno de su nuevo álbum Songs of A Lost World que marca el regreso de la banda a la industria discográfica luego de dieciséis años tras el estreno de Dream (2008).

¿Pedro Pascal será candidato a los premios Oscar 2025?

Pedro Pascal puede llevarse a casa su primer Oscar, según las expectativas de Paramount Pictures, la productora detrás de Gladiador 2.

¿Qué pasó? De acuerdo con información de Variety, la compañía presentó su lista de postulados a la próxima edición de los premios de la Academia, donde el chileno figura en la categoría Mejor Actor de Reparto por su papel de Marcus Acacius en la esperada secuela de la cinta épica.

Aunque Gladiador 2 aún no llega a las salas de cine, Paramount puso su confianza en el talento de Pascal. De lograr una nominación por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, es posible que el artista se convierta en uno de los favoritos en obtener el galardón.

La productora también incluyó en su lista de aspirantes a Denzel Washington y Joseph Quinn, quienes también participan en la cinta. Sin embargo, la atención se centra en Pascal, quien ha ido ganando terreno en Hollywood en los últimos años.

¿Qué dijo Pedro Pascal sobre su participación en Gladiador 2?

Pedro Pascal estará en la nueva película Gladiador 2, del director Ridley Scott. En una entrevista dada a la revista Vanity Fair, el también actor de voz de The Wild Robot (Robot salvaje) destacó una escena épica donde peleará con Paul Mescal y su personaje de Lucius.

"¡Es brutal! Yo le llamo el Muro Paul. Se puso muy fuerte. Prefiero que me tiren de un edificio a volver a tener que pelear contra él. Enfrentarme a alguien tan en forma, con tanto talento y mucho más joven... aparte del hecho de que Ridley es un genio total, Paul fue un motivo de peso para que yo sometiese a mi pobre cuerpo a tamaña experiencia", declaró el chileno.

¿Qué nominaciones tiene Pedro Pascal en su carrera?

De quedar entre los nominados al Oscar 2025, este no sería el primer reconocimiento internacional para Pedro Pascal. En la reciente edición de los Premios Emmy, el actor recibió tres nominaciones: Mejor Actor en una serie dramática por su papel como Joel Miller en The Last of Us, Mejor Actor Invitado en una serie de comedia por su participación en Saturday Night Live, y Mejor Narrador por su trabajo en Patagonia: Life on the Edge of the World. Sin embargo, a pesar de las nominaciones, Pascal no logró llevarse ningún premio.

El próximo 17 de enero se revelarán los nominados finales a los Oscar 2025, aunque primero Pedro Pascal deberá superar las listas cortas, según las reglas de la Academia. La ceremonia de premiación se celebrará el 3 de marzo.

