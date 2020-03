La actriz habló sobre el polémico final de la serie. | Fuente: AFP

Sophie Turner habló sobre el final de Game of Thrones, uno de los finales de serie más criticados. La actriz, que interpretó a Sansa Stark, expresó que si bien no ha visto el final de la serie para la que trabajó, expresó que le parecía muy difícil complacer a todo el público en algo que ha estado al aire durante diez años.

“No he visto el final. Empecé a ver la serie cuando se estrenó la última temporada. Estuve planeando seguir viéndola, pero luego me retrasé y leí los comentarios online”, señaló para Elle Magazine.

“Nunca vas a complacer a todo el mundo con un final. Especialmente con un show que ha estado al aire durante diez años”, expresó después.

Turner además habló sobre su experiencia de estar en la serie, la cual estrenó en 2011. Ella señaló que posiblemente “nunca más tenga algo similar” ya que era la primera vez que trabajó para un show que se convirtió en un fenómeno. “Ahora que ya terminó me doy cuenta de lo increíble que fue”, señaló.

Otra de las cosas que señaló extrañar es el tener que probarse los trajes y estar en el set con sus compañeros. “Echo de menos los disfraces. Extraño el set. Extraño la sensación que tuve cuando entré al set con mi disfraz, y eso fue increíblemente poderoso. Extraño a la gente. Extraño todo. Volvería a ello en un abrir y cerrar de ojos”, indicó.