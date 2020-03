Sophie Turner y la razón por la que odiaba a los Jonas Brothers. | Fuente: Instagram

La actriz Sophie Turner tuvo una entrevista con la revista Elle para su edición de abril de este año y comentó que no se consideraba fan de los “Jonas Brothers” cuando aún era adolescente. Además, en su cuenta de Instagram mostró la portada del magazine que pronto saldrá a la venta.

La artista explicó la razón de la ojeriza que en algún momento tuvo por la boy band, donde su esposo, Joe Jonas, es el vocalista principal: “Mis amigas y yo no éramos fanáticas de los Jonas Brothers. Había una banda en el Reino Unido llamada Busted. Tuvieron un éxito llamado Year 3000”, recordó.

“Era increíble y éramos grandes admiradoras de Busted. Luego los Jonas Brothers hicieron un cover de la canción, la hicieron masiva y Busted se separó. Pensamos que todo era culpa de los Jonas Brothers. Entonces, los odiamos”, dijo Sophie Turner.

Además, se animó a contar para la revista Elle cómo fue que conoció a su ahora esposo. La artista esperaba que sea alguien con seguridad o extrovertido, sin embargo, resultó ser todo lo contrario: “Lo mejor fue que no trajo seguridad. Trajo a un amigo y bebieron tanto como el resto de nosotros”.

No obstante, eso fue lo que atrajo a Sophie Turner quien en esa época era una mujer con muchas inseguridades: “Con Joe, siempre sentí que era yo quien estaba apostando, como muy por encima de mi liga. Y todavía me siento así”, confesó.

“Él es muy guapo, talentoso, divertido, carismático. Tengo mucha suerte de estar con él y que alguien como él quiera estar cerca de mí y pasar tiempo conmigo”.

Sophie Turner se mostró feliz de estar casada con Joe Jonas ya que “Solo la palabra ‘esposo’ y la palabra ‘esposa’ solidifican la relación. Me encanta estar casada. Creo que es maravilloso”.

“La persona adecuada”

En marzo de 2019, Turner habló con la revista Rolling Stone sobre cómo nunca esperó casarse cuando tenía unos 20 años hasta que conoció a Jonas. "Me estaba preparando completamente para estar soltera por el resto de mi vida", aseguró.

“Creo que una vez que hayas encontrado a la persona adecuada, ya lo sabes. Siento que soy un alma mucho mayor de lo que soy en edad. Siento que he vivido lo suficiente como para saberlo. He conocido suficientes chicos para saber, he conocido suficientes chicas para saber. No siento 22, tengo 27, 28”, aseguró.

Además, a inicios de este año, la actriz habló sobre lo feliz que es al lado de Joe Jonas. "Mucho de [mi felicidad ahora] tiene que ver con estar con una persona de la que me he enamorado, que me ama más de lo que se ama a sí mismo y que quiere verme encontrar mi propia felicidad", sostuvo a Glamour UK.

“Probablemente fue lo más importante que me empujó a encontrar quién soy y encontrar mi felicidad en otras cosas además de actuar”, añadió la esposa de uno de los hermanos Jonas.