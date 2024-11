Los 5 mejores y peores remakes de anime: ¿cuáles vale la pena ver según los fans?

Attack on Titan (Live-Action) Las dos películas japonesas no lograron capturar la intensidad de la serie de anime y decepcionaron a los fans. Aunque fueron visualmente interesantes, las críticas apuntaron a personajes poco convincentes y una narrativa que le faltó fuerza.

Ghost in the Shell (2017)

Ni la famosa actriz Scarlett Johansson como protagonista, pudo salvar de las malas críticas a este live -action que fue acusada de “whitewashing” por preferir a un actor blanco para interpretar al personaje y por no captar la filosofía de la historia original.