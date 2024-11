¿Recuerdas el final de Friends? Así terminó la historia de los seis amigos en Nueva York

Hasta ahora, el episodio final de la serie Friends ha sido uno de los más vistos de la televisión estadounidense.

El último episodio de la conocida serie televisiva Friends fue transmitido en mayo de 2004 y visto por más de 52 millones de personas en Estados Unidos, quienes disfrutaron el final emotivo de las historias de Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey y Phoebe, pero ¿tú también recuerdas cómo fue el final de Friends?

El fenómeno de Friends

El último episodio de Friends ocupa hasta ahora el quinto lugar como el final más visto en la historia de la televisión estadounidense, y desde su estreno fue un éxito total, originando la “Friendsmania”. Esta serie creada por David Crane y Marta Kauffman, fue inspirada en sus propias experiencias al mudarse a Nueva York tras la universidad y contó de forma divertida la vida de seis amigos que compartían sus aventuras, problemas amorosos y laborales, principalmente en el café Central Perk.

El elenco principal, compuesto por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, logró conectar de buena manera y su historia llegó al público de diferentes países. Friends se consolidó como una de las mejores series de la historia y recibió 62 nominaciones al Emmy.

¿Cómo terminó la serie Friends?

En el episodio final, titulado The Last One, Ross y Rachel, finalmente reanudan su romance, tras varios años de separarse y volverse a juntar. Por su parte, la pareja, conformada por Mónica y Chandler, se convierten en padres de dos gemelos y deciden mudarse a otra ciudad.

Para cerrar la historia, los seis amigos dejan las llaves de su conocido departamento sobre la mesa, mientras se preparan para un último café. En esta escena final no podía faltar un toque de humor y cuando alguien sugiere tomar café, Chandler pregunta, sarcásticamente, "¿Dónde?", haciendo alusión a que la locación de Central Perk, ya había sido desmontada.

El legado de los personajes

Hasta la fecha, la serie Friends es bastante recordada, por lo que sus protagonistas hicieron una reunión especial en 2021 para complacer a sus seguidores. Por otro lado, la muerte de Matthew Perry, quien interpretó al querido Chandler Bing, también ocupó los noticieros.

El final de Friends no solo cerró una etapa para sus personajes, sino también para millones de fanáticos que encontraron en ellos a sus propios amigos en Nueva York. Mientras que sin importar el paso de los años, la serie sigue sumando nuevos espectadores gracias a que se encuentra disponible en las plataformas de streaming.