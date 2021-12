Dos mujeres acusan al actor Chris Noth, de "Sex and the City" y "And just like that...", de acoso sexual.

Pocos días después de estrenarse “And Just Like That…”, el ansiado revival de “Sex and the City”, uno de sus protagonistas entró en el ojo de la tormenta. Se trata de Chris Noth, Mr. Big en la serie, quien fue acusado de acoso sexual por dos mujeres.

Según The Hollywood Reporter (THR), el medio encargado de recoger el testimonio de ambas mujeres, los hechos se produjeron en el 2004 y en el 2015. Para proteger su identidad, el medio les dio los seudónimos de Zoe y Lily, quienes en la actualidad tienen 40 y 31 años, respectivamente.

THR especifica que las dos mujeres se comunicaron con ellos por separado, en los meses de agosto y octubre. Ambas habrían hecho la denuncia al saber que Noth retomaría su papel en la mencionada secuela de la popular serie.

Por su parte, Chris Noth se defendió de las acusaciones, y mandó a THR la siguiente declaración: “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días; no siempre significa no; esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres".

Y así… volvió “Sex and the City”

El pasado domingo 9 de diciembre se estrenó la secuela de la popular serie. "And Just Like That..." es el título de este spin-off de "Sex and the City", que marca el regreso de las amigas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis. Sin embargo, a diferencia de la serie original, esta entrega no contará con la participación de Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha.

La nueva serie también contará con las actuaciones de Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler. "And Just Like That..." explorará a fondo la vida y amistad que existe entre Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), ya todas ellas con más de 50 años.

Esta secuela contará con un total de diez episodios, que se estrenarán cada jueves, hasta el 3 de febrero.

