"Sex and the City" regresa a la televisión con una nueva producción que será transmitida por HBO Max y que tendrá como protagonistas a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. "And Just Like That..." es el título de este spin-off de "Sex and the City", que, a diferencia de la serie original, no contará con la participación de Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha.

La nueva serie también contará con las actuaciones de Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler. "And Just Like That..." explorará a fondo la vida y amistad que existe entre Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), ya todas ellas con más de 50 años.

EL ÉXITO DE SEX AND THE CITY

"Sex and the City" tuvo seis temporadas y 94 episodios que se emitieron entre 1998 y 2004. La producción se llevó tres Globos de Oro y un Emmy a la mejor serie de comedia o musical, y convirtió en una estrella mundial a Sarah Jessica Parker.

La serie continuó con su narración en el cine con dos películas en las que figuraron las cuatro protagonistas originales: "Sex and the City" (2008) y "Sex and the City 2" (2010). También tuvo una breve precuela en la pantalla chica, titulada, "The Carrie Diaries".

LAS FECHAS DE CADA EPISODIO

"And Just Like That..." contará con diez episodios de media hora de duración cada uno y empezarán a transmitirse desde el 9 de diciembre.



Episodio 1 – Se estrena: JUEVES, 9 DE DICIEMBRE

Escrito por Michael Patrick King; Dirigido por Michael Patrick King.

Episodio 2 – Se estrena: JUEVES, 9 DE DICIEMBRE

Escrito por Michael Patrick King; Dirigido por Michael Patrick King.

Episodio 3 – Se estrena: JUEVES, 16 DE DICIEMBRE

Escrito por Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky; Dirigido por Michael Patrick King.

Episodio 4 – Se estrena: JUEVES, 23 DE DICIEMBRE

Escrito por Keli Goff; Dirigido por Gillian Robespierre.

Episodio 5 – Se estrena: JUEVES, 30 DE DICIEMBRE

Escrito por Samantha Irby; Dirigido por Gillian Robespierre.

Episodio 6 – Se estrena: JUEVES, 6 DE ENERO

Escrito por Rachna Fruchbom; Dirigido por Cynthia Nixon.

Episodio 7 – Se estrena: JUEVES, 13 DE ENERO

Escrito por Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky; dirigido por Anu Valia.

Episodio 8 – Se estrena: JUEVES, 20 DE ENERO

Escrito por Rachna Fruchbom; dirigido por Anu Valia.

Episodio 9 – Se estrena: JUEVES, 27 DE ENERO

Escrito por Michael Patrick King y Julie Rottenberg & Elisa Zuritsky; Dirigido por Nisha Ganatra.

Episodio 10 – Se estrena: JUEVES, 3 DE FEBRERO

Escrito por Michael Patrick King y Julie Rottenberg & Elisa Zuritsky; Dirigido por Nisha Ganatra.



