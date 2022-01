Niños y vacuna contra COVID-19: ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener?

Más de 26 mil niños ya fueron vacunados contra el COVID- 19 y la meta es inmunizar a más 4 millones de menores en el Perú. En esa línea muchos padres preocupados por sus niños consultan cuáles son los cuidados que se deben tener con los niños luego de la vacunación.

El doctor Luis Falcón, neumólogo pediatra de Clínica Internacional, señala cinco recomendaciones claves que deben tener los padres para cuidar de sus niños y niñas:

1. Control de temperatura

Uno de los efectos secundarios es la fiebre, por ello es importante medir la temperatura de los niños en las siguientes 24 a 48 horas luego de la vacunación. De presentar fiebre se recomienda controlarla con Paracetamol. Es importante señalar que no se debe dar este jarabe antes de colocar la vacuna. De presentar más de dos días de fiebre, se recomienda llevar al niño o niña al médico para evaluación.

2. Prevención frente alergias

A la gran mayoría de padres se les va a solicitar quedarse 15 minutos luego de la vacunación de su niño para obervar que no haya ninguna reacción alérgica.

En el caso de los niños que son extremadamente alérgicos, con antecedentes de urticaria o angioedema u otros problemas de alergia con medicación, se recomienda quedarse en observación por 30 minutos en el centro de vacunación.

De igual manera, en los siguientes días de la vacunación, se recomienda revisar la piel de su niño para estar atentos en caso haya alguna reacción alérgica. En caso el niño o niña presente algún efecto en la piel, se recomienda llevar al menor a un centro de salud para que pueda ser controlado a tiempo.

3. No, a la automedicación

No se debe automedicar a los niños ni antes ni luego de recibir la vacuna. No se debe consumir analgésicos ni antibióticos, porque no es necesario y porque deben ser bajo supervisión médica.

4. Dolor en la zona de la vacuna

El dolor en la zona de la vacuna es normal y es muy frecuente, a veces con un ligero enrojecimiento, es importante explicar a los padres que eso calma con panadol y pañitos fríos en la zona y no dura más de 24 o 48 horas.

5. Atención a otros efectos secundarios

Los efectos secundarios son extremadamente raros, sin embargo, por precacución, es importante estar atentos a nuestros niños. En los siguientes días de la vacunación, debemos revisar si hay dolor en el pecho, sensación de falta de aire o palpitaciones, en estos casos si se debe acudir a un centro de salud para que pueda ser controlado por un especialista.

Asimismo, si los síntomas leves como: fiebre, diarrea, enrojecimiento en la zona de la vacuna, cansansio o sueño extremo, persisten por más de dos días, se recomienda llevar a su niño al médico pediatra para una evaluación.

